США готуються до нової військової допомоги Україні через побоювання змін політики Трампа – WP

За словами представника адміністрації, у Білому домі вирішили надати таку допомогу, попри проблеми з американськими запасами.

Адміністрація президента США Джо Байдена намагається домовитися про передачу Україні додаткової зброї на мільярди доларів, однак всередині країни переймаються через те, що таке рішення може зменшити американські запаси та забрати ресурси з інших гарячих точок.

Про це повідомили офіційні особи для видання The Washington Post.

У WP зазначають, що така ініціатива була запропонована через побоювання союзників України про те, що після вступу на посаду нового президента Дональда Трампа відбудуться різкі зміни у політиці щодо війни в Україні.

За словами деяких чиновників, в адміністрації Байдена також розчаровані тим, що українські лідери не хочуть знижувати мобілізаційний вік з 25 до 18 років, про що закликали у США.

Представники адміністрації наголошують, що рішення президента Джо Байдена наприкінці свого президентського терміну щодо надання дозволу на ракетні удари вглиб території рф може дати Україні деякий час для контролю ситуації. Однак чиновники все ж закликають українську владу розширити свою армію на понад 160 тисяч військових, яких, як зазначають у Києві, потребують ЗСУ.

"Можливо, розрив у озброєннях між Україною і росією не повністю подоланий, але він значно покращився. Що ж до живої сили, то це просто питання математики і фізики. Я не намагаюся звинуватити Україну в чомусь. Це дуже складне питання для них. Але протягом особливо останнього року, вони просто не мобілізують і не тренують достатню кількість солдатів, щоб замінити втрати на полі бою", - зауважив один із чиновників на умовах анонімності.

Також один з високопоставлених представників оборонного відомства США підкреслив, що головним ризиком такої короткострокової допомоги Україні буде загроза для інших місій, адже військові виділяють більше засобів та особового складу для розташування великої кількості військового обладнання у країнах Європи. Він зазначив:

"Ми вивчали, якими можуть бути варіанти... якщо нам буде доручено здійснити це прискорення, і якою буде ціна для інших місій по всьому світу".

За словами представника адміністрації, у Білому домі вирішили надати таку допомогу, попри проблеми з американськими запасами, враховуючи "всі наслідки, які війна в Україні має для міжнародного порядку, заснованого на правилах, і для інших театрів воєнних дій по всьому світу, а також те, які уроки з цього винесуть авторитарні держави".

"Найбільш вирішальним фактором на полі бою сьогодні є українські солдати, які готові боротися за стабілізацію лінії фронту", - додав він.

Своєю чергою військові аналітики наголошують про різке збільшення військ рф на заході Донеччини, що загрожує Покровську та Великій Новосілці, а також українським лініям постачання.

Проте представник оборонного відомства США вважає, що загроза є не такою сильною, адже місцевість на південь від Покровська не дуже добре захищена, а також українські військові відходять на безпечніші позиції.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена готує для України пакет зброї вартістю $725 мільйонів.