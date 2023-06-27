США хотіли б, щоб ПВК "Вагнер" припинив своє існування – Держдеп

Сполучені Штати докладуть зусиль, щоб притягнути "Вагнер" до відповідальності.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми були б раді, якби ПВК "Вагнер" більше не існувало", – сказав Міллер і наголосив, що "вангерівці", де б вони не з'являлись, несуть за собою "смерть і руйнування".

"Ми бачимо, як вони видобувають місцеві ресурси. Ми бачимо, як вони порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами "Вагнера" через згубні наслідки, які це матиме для їхніх країн і, особливо, для їхнього народу", – наголосив речник Держдепу.

Міллер зазначив, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як ПВК "Вагнер", так і їхніх наступників.