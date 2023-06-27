Матеріали:
Теми:

США хотіли б, щоб ПВК "Вагнер" припинив своє існування – Держдеп

27 червня 2023, 18:25
США хотіли б, щоб ПВК
Фото: dpa-international.com
Сполучені Штати докладуть зусиль, щоб притягнути "Вагнер" до відповідальності.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

"Ми були б раді, якби ПВК "Вагнер" більше не існувало", – сказав Міллер і наголосив, що "вангерівці", де б вони не з'являлись, несуть за собою "смерть і руйнування".

"Ми бачимо, як вони видобувають місцеві ресурси. Ми бачимо, як вони порушують права людини. Тому ми завжди закликали будь-яку країну не вступати в контакт із силами "Вагнера" через згубні наслідки, які це матиме для їхніх країн і, особливо, для їхнього народу", – наголосив речник Держдепу.

Міллер зазначив, що США продовжуватимуть вживати заходів, щоб притягнути до відповідальності як ПВК "Вагнер", так і їхніх наступників.

Раніше ISW заявив, що путін може зробити з білорусі пастку для бойовиків "Вагнера".

Останні матеріали

Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
Політика
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
27 червня 2023, 17:00
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
Політика
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
27 червня 2023, 10:00
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської
Політика
Пан або пропав і щось посередині. Три сценарії наслідків для України від російської "вагнеріади" – пророцтво від Міка Раяна
26 червня 2023, 18:30
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
Політика
Демарш Прігожина, слабкість режиму путіна та ефективне виснаження російських військ українцями – тижневий огляд Філліпса О'Брайена
26 червня 2023, 15:30
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
Політика
Заколот Прігожина. Що сталося в росії? – пояснення від Лоуренса Фрідмана
26 червня 2023, 11:00
Занадто гарно, щоб бути правдою.
Політика
Занадто гарно, щоб бути правдою. "Громадянська війна" в росії виявилася лише телесеріалом про падіння Пригожина – Том Купер
25 червня 2023, 13:00
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
Підстрибування з переворотом. Як розгортається наступ Пригожина – Том Купер
24 червня 2023, 18:30
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
Політика
Спрямуйте російську параною на росію: як дати відсіч в інформаційній війні – радить Івана Страднер
23 червня 2023, 17:40
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється