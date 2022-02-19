США і Британія: Росія відповідальна за кібератаку на українські банки

Заступниця радника з національної безпеки США Енн Нойбергер заявила журналістам у Білому домі, що Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за її агресивні дії у кіберпросторі

Російські військові хакери стояли за серією кібератак типу DDoS, які ненадовго відключили українські банківські та урядові сайти.

Про це заявили Сполучені Штати та Велика Британія, пише "Європейська правда".

Заступниця радника з національної безпеки США Енн Нойбергер заявила журналістам у Білому домі, що Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за її агресивні дії у кіберпросторі.

"Росія любить залишатися в тіні та розраховує на тривалий процес атрибуції. На тлі цього ми швидко переходимо до визначення причин DDoS-атак. Ми вважаємо, що російський уряд відповідає за широкомасштабні атаки на українські банки цього тижня", - сказала Нойбергер, слова якої наводить Reuters.

Вона додала, що американці мають дані, що свідчать про те, що інфраструктура, пов'язана з Головним розвідувальним управлінням РФ, "була помічена у передачі великих обсягів даних на українські IP-адреси та домени".

Британія також заявила, що ГРУ РФ "майже напевно причетне" до DDoS-атаки.

"Атака продемонструвала продовження неповаги до суверенітету України. Ця діяльність є ще одним прикладом агресивних дій Росії проти України. Така деструктивна поведінка є неприйнятною", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії.

Росія заперечує будь-яку роль у DDoS-атаках, які у вівторок викликали обмежені збої.

Читайте також: monobank відключить іноземні запити в разі посилення DDoS-атак. Альфа-Банк відзначає атаку в 200 разів сильнішу за звичайне навантаження