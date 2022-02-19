США і Британія: Росія відповідальна за кібератаку на українські банки
Про це заявили Сполучені Штати та Велика Британія, пише "Європейська правда".
Заступниця радника з національної безпеки США Енн Нойбергер заявила журналістам у Білому домі, що Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за її агресивні дії у кіберпросторі.
"Росія любить залишатися в тіні та розраховує на тривалий процес атрибуції. На тлі цього ми швидко переходимо до визначення причин DDoS-атак. Ми вважаємо, що російський уряд відповідає за широкомасштабні атаки на українські банки цього тижня", - сказала Нойбергер, слова якої наводить Reuters.
Вона додала, що американці мають дані, що свідчать про те, що інфраструктура, пов'язана з Головним розвідувальним управлінням РФ, "була помічена у передачі великих обсягів даних на українські IP-адреси та домени".
Британія також заявила, що ГРУ РФ "майже напевно причетне" до DDoS-атаки.
"Атака продемонструвала продовження неповаги до суверенітету України. Ця діяльність є ще одним прикладом агресивних дій Росії проти України. Така деструктивна поведінка є неприйнятною", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії.
Росія заперечує будь-яку роль у DDoS-атаках, які у вівторок викликали обмежені збої.
Читайте також: monobank відключить іноземні запити в разі посилення DDoS-атак. Альфа-Банк відзначає атаку в 200 разів сильнішу за звичайне навантаження
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Апарат Curiosity зняв на відео рух хмар на Марсі
- ВІДЕО SpaceX показала, як виглядатиме пілотований політ Starship на Марс
- ФОТО У США робот зі штучним інтелектом охоронятиме парк розваг
- Особистий секретар для кожного: як українці створили віртуального офіс-менеджера і чому він користується
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин