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США і Британія: Росія відповідальна за кібератаку на українські банки

Заступниця радника з національної безпеки США Енн Нойбергер заявила журналістам у Білому домі, що Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за її агресивні дії у кіберпросторі
Російські військові хакери стояли за серією кібератак типу DDoS, які ненадовго відключили українські банківські та урядові сайти.
США і Британія: Росія відповідальна за кібератаку на українські банки Фото: Reuters

Про це заявили Сполучені Штати та Велика Британія, пише "Європейська правда".

Заступниця радника з національної безпеки США Енн Нойбергер заявила журналістам у Білому домі, що Вашингтон прагне притягнути Росію до відповідальності за її агресивні дії у кіберпросторі.

"Росія любить залишатися в тіні та розраховує на тривалий процес атрибуції. На тлі цього ми швидко переходимо до визначення причин DDoS-атак. Ми вважаємо, що російський уряд відповідає за широкомасштабні атаки на українські банки цього тижня", - сказала Нойбергер, слова якої наводить Reuters.

Вона додала, що американці мають дані, що свідчать про те, що інфраструктура, пов'язана з Головним розвідувальним управлінням РФ, "була помічена у передачі великих обсягів даних на українські IP-адреси та домени".

Британія також заявила, що ГРУ РФ "майже напевно причетне" до DDoS-атаки.

"Атака продемонструвала продовження неповаги до суверенітету України. Ця діяльність є ще одним прикладом агресивних дій Росії проти України. Така деструктивна поведінка є неприйнятною", - йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Британії.

Росія заперечує будь-яку роль у DDoS-атаках, які у вівторок викликали обмежені збої.

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19 02 2022 13:29
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