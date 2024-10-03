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США і G7 застерігають Ізраїль від ударів по іранських ядерних об'єктах – Financial Times

03 жовтня 2024, 11:19
США і G7 застерігають Ізраїль від ударів по іранських ядерних об'єктах – Financial Times
Фото: з вільного доступу
Ізраїльська Армія оборони не планує удари по ядерних об'єктах Ірану.

Але Єрусалим розглядає інші варіанти відповіді на ракетну атаку Ірану.

Про це повідомляє газета Financial Times.

США та їх союзники намагаються обмежити відповідь Ізраїлю на атаку Ірану в надії запобігти виходу з-під контролю регіонального конфлікту.

Білий дім оголосив, що підтримує право Ізраїлю на відповідь, проте офіційні особи США визнають, що їхній вплив на Ізраїль може бути обмеженим.

Журналісти пишуть, що Ізраїль зважує кілька варіантів відповіді Ірану, включаючи атаки на ракетні установки або нафтову інфраструктуру. 

Офіційні особи Ізраїлю закликають до ударів по його ядерних об'єктах, хоча особа, знайома з цим питанням, сказала, що такий варіант не розглядається. 

Американський президент Джо Байден теж заявив, що буде проти такої відповіді.

США та союзники закликають Ізраїль зосередитися на військових цілях, а також зазначають, що Ізраїль стає дедалі впевненішим і сміливішим після ліквідації керівництва "Хезболли". 

За словами політиків, ізраїльський уряд може бути готовий понести військові та політичні втрати, якщо це означає досягнення стратегічної перемоги над Іраном.

Після атаки Тегерана на Ізраїль прем’єр заявив, що Іран зробив велику помилку і заплатить за це.

 

Ізраїльвійнаядерні об'єкти

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