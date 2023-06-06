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ПОЛІТИКА

США і Китай провели "відверті" переговори через кілька днів після суперечки на Форумі безпеки – Bloomberg

06 червня 2023, 18:36
США і Китай провели
Відносини Пекіна та Вашингтона значно погіршилися останнім часом.

Високопосадовці США та Китаю провели "відверті" переговори в Пекіні, через кілька днів після того, як глави оборонних відомств двох країн розкритикували один одного на форумі з питань безпеки в Азії.

Про це повідомляє Bloomberg.

Головний представник Державного департаменту США в Азії Деніел Крітенбрінк зустрівся з віце-міністром закордонних справ Китаю Ма Чжаосю, ставши найбільш високопоставленим американським чиновником, який публічно офіційно відвідав Пекін після інциденту з китайською шпигунською повітряною кулею.

Обидві сторони назвали переговори "відвертими та продуктивними", а Державний департамент США заявив, що обмін був частиною постійних зусиль, спрямованих на відновлення дипломатії на високому рівні. Китайська сторона назвала діалог "конструктивним".

Старший директор Ради національної безпеки у справах Китаю і Тайваню Сара Беран, посол США в Китаї Ніколас Бернс і генеральний директор Департаменту у справах Північної Америки і Океанії Ян Тао також були присутні на зустрічі.

Зустріч стала черговим обміном думками на високому дипломатичному рівні, оскільки дві найбільші економіки світу намагаються знайти спільну мову для діалогу, потенційно закладаючи основу для телефонної розмови між президентом Джо Байденом і китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Минулого місяця директор ЦРУ Вільям Бернс здійснив таємний візит до Пекіна, міністр торгівлі Китаю Ван Веньтао зустрівся з міністром торгівлі США Джиною Раймондо і торговим представником Кетрін Тай, а радник з національної безпеки Джейк Салліван провів переговори з головним дипломатом Китаю Ван І у Європі.

Попри ці зусилля, відносини країн залишаються напруженими через низку поточних гарячих точок, таких як територіальні претензії Пекіна на Тайвань і кампанія Вашингтона, спрямована на обмеження доступу Китаю до високотехнологічних чіпів, які потенційно можуть використовуватися у військовій сфері.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу відмовився від переговорів з американським колегою на конференції в Сінгапурі на вихідних, використавши свою промову для критики стратегії Вашингтона в Індо-Тихоокеанському регіоні. Китайський військовий корабель перетнув курс американського корабля в Тайванській протоці.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь розкритикував США за "провокаційне відправлення військових кораблів через півсвіту до порогу Китаю" на черговому брифінгу для преси в Пекіні у вівторок, 6 червня.

СШАКитайпереговори

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