США і НАТО мають розглянути можливість удару по силах КНДР в Україні – конгресмен
01 листопада 2024, 10:05
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За його словами, участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО.
США і НАТО мають розглянути можливість нападу "безпосередньо на північнокорейські війська". У випадку, якщо вони будуть воювати на боці рф в Україні.
Про це сказав голова комітету з розвідки Палати представників США, конгресмен Майк Тернер, пише "Голос Америки".
За його словами, участь у війні проти України військ КНДР має стати червоною лінією для США та НАТО, бо росія неповинна "відкривати сезон" на безкарні удари по Україні і запрошувати для цього іноземні війська.
"Я вважаю, що США і союзники по НАТО повинні серйозно обговорити і розглянути можливість нападу безпосередньо на північнокорейські війська, якщо вони є в Україні, і які атакують її", - сказав він.
За словами Тернера, північнокорейським військам не місце в Європі, вони не мають нападати на європейську країну.
"І я вважаю, що в інтересах НАТО та Сполучених Штатів як члена НАТО, щоб азійські, північнокорейські комуністичні війська не марширували до європейської країни та не нападали на неї", - зазначив сенатор.