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США і Німеччина оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2" у найближчі дні - Reuters

Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свої розбіжності з приводу трубопроводу під час зустрічі минулого тижня у Вашингтоні
Сполучені Штати та Німеччина найближчими днями оголосять про угоду щодо врегулювання їхньої давньої суперечки навколо російського газопроводу "Північний потік-2".
США і Німеччина оголосять про угоду щодо "Північного потоку-2" у найближчі дні - Reuters Фото: AP

Про це у понеділок повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, знайомі з переговорами Вашингтона і Берліна, пише "Європейська правда".

Президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель не змогли врегулювати свої розбіжності з приводу трубопроводу під час зустрічі минулого тижня у Вашингтоні, але погодилися, що Москві не можна дозволяти використовувати енергетику як зброю проти сусідів.

Один зі співрозмовників агентства, який говорив на умовах анонімності, оскільки переговори все ще тривають, сказав, що майбутня угода "виглядає добре".

"Ми очікуємо, що ці розмови (переговори між обома сторонами щодо газопроводу. - Ред.) знайдуть рішення найближчими днями", - зазначило джерело агентства.

Друге джерело заявило, що в ході дискусій сторони наближаються до угоди, яка дозволить запобігти відновленню скасованих зараз санкцій США проти компанії-оператора газопроводу Nord Stream 2 AG та її виконавчого директора.

Деталі щодо угоди не відомі, але однією з її ключових складових буде збільшення інвестицій обох країн, спрямованих на підтримку енергетичної трансформації України, її енергоефективності та енергетичної безпеки, зазначають джерела.

Не зрозуміло, чи обидві країни заявлять про значні державні інвестиції, чи намагатимуться залучити приватні інвестиції в Україну, наголошує агентство.

Нагадаємо, що суд ЄС ухвалив рішення, яке обмежує прокачку газу в обхід України

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20 07 2021 12:15
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