США з союзниками обговорюють зобов'язання щодо вступу України в НАТО – CNN

Американці з кількома ключовими союзниками такими, як Велика Британія, обговорюють, наскільки рішуче взяти на себе зобов’язання щодо членства України в НАТО на 75-му саміті альянсу у Вашингтоні.

Про це пише провідна телекомпанія CNN, посилаючись на низку високопоставлених джерел.

Проте США стикаються з критикою з боку низки європейських країн через те, що вони не бажають йти так далеко, як хотіли б деякі, особливо ті, хто знаходиться поблизу кордону з росією.

Американські офіційні особи пропонують альянсу під час саміту наступного місяця пообіцяти, що в України є "міст" до членства в НАТО, але це не "незворотний шлях", як заявив у квітні генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"Остаточні формулювання альянсу щодо України під час липневого саміту у Вашингтоні є критичними. Найближчими днями союзники ретельно обговорюватимуть його, а потім ретельно досліджуватимуть, оскільки він окреслюватиме світу, зокрема Росії, перспективи для України в НАТО", - пише видання.

В той же час державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на саміті ми зробимо конкретні кроки, щоб наблизити Україну до НАТО та забезпечити наявність моста до членства, моста, який буде міцним і добре освітленим.

Високопоставлений чиновник сказав, що представники адміністрації Байдена не вважають, що формулювання "незворотний шлях" підтримає весь альянс, зокрема Угорщина. Як повідомляє одне з джерел, США вважають, що вони близькі до досягнення резолюції з усіма союзниками щодо формулювань.

Але не всі члени НАТО охоче вживають формулювання про "незворотний вступ" України в НАТО тому, що країна ще має здійснити всі необхідні демократичні та антикорупційні реформи. Адже до саміту залишився приблизно місяць, ця тема залишається центральною точкою напруги в поточних розмовах.

"Більшість країн Центральної Європи розчаровані двозначністю та зволіканням адміністрації Байдена, коли йдеться про окреслення конкретного шляху для України", - сказав європейський дипломат.

Ще один європейський чиновник, чия країна є більш агресивною щодо членства України, ніж США, додав, що європейські союзники безпосередньо лобіювали Білий дім, щоб зробити шлях України якомога більш чітким.

"Ми інстинктивно відчуваємо, що слід прокласти новий шлях. Слід звернути увагу на швидке відстеження членства України", - сказав він.

В квітні Столтенберг сказав президенту України Володимиру Зеленському в Києві, що "робота, яку ми зараз ведемо, ставить вас на незворотній шлях до членства в НАТО, щоб, коли прийде відповідний час, Україна могла стати членом НАТО негайно".

Проте існує загальне визнання того, що позиція НАТО поза самітом повинна була змінитися з минулорічної зустрічі у Вільнюсі, коли союзники заявили, що "майбутнє України в НАТО". Тоді члени альянсу оголосили, що вони скасують вимогу щодо Плану дій щодо членства для України, що полегшить вступ, але все ж відмовилися повідомити часові рамки щодо того, скільки часу це може зайняти.

Ще в 2008 році на саміті НАТО в Будапешті Україні вперше запропонували нечіткі зобов'язання щодо запрошення приєднатися в майбутньому, але українці часто посилаються на відсутність ясності 16 років тому як на аргумент того, що заслуговують на більше, особливо під час нападу з боку Росії.

"Я впевнений, що ми також матимемо формулювання, що Україна стане членом альянсу. Чітке формулюванняа, саме те, про що ми домовимося… зараз обговорюється між союзниками", - сказав Столтенберг.

Адміністрація Білого дому розрекламувала свій нещодавно підписаний десятирічний оборонний пакт з Україною, який називає себе "мостом до можливого членства України в Альянсі НАТО". Але для багатьох європейців цього недостатньо.

"Звичайно, ми були б за "незворотність", - сказав третій східноєвропейський дипломат.

Того тижня президент рф Володимир путін заявив, що мирні переговори з Україною розпочнуться, лише якщо Київ офіційно відмовиться від своїх прагнень щодо НАТО.

"Як тільки Київ заявить про готовність до такого рішення. З нашого боку негайно, буквально в ту ж хвилину, надійде наказ припинити вогонь і почати переговори", - сказав путін.

Головним компонентом членства в НАТО є пакт про взаємну оборону, відомий як стаття 5, який зобов’язує союзників НАТО захищати будь-якого члена, який піддається нападу. Україна посилює свій поштовх до вступу в НАТО після того, як на неї вперше напала росія в 2014 році.

Від початку війни в Україні у 2022 році українські та європейські чиновники звинувачували США в тому, що вони занадто бояться спровокувати Путіна та ескалувати конфлікт. Україна була водночас вдячна та розчарована, спостерігаючи, як США пропонують все більші й більші пакети зброї, але повільнішими темпами, ніж це було потрібно.

Місяць тому Столтенберг розкритикував адміністрацію Байдена за те, що вона не дозволила Україні використовувати зброю США для ударів по рф.

"Це агресивна війна росії проти України. Україна має право захищати себе. І це включає нанесення ударів по цілях на території рф", - сказав генсек.

В кінці травня адміністрація Байдена оголосила, що Україна може вести вогонь по Росії, але лише обмежено і не застосовуючи ATACMS.

Британія більш перспективна, ніж США, щодо зброї для України та способів її використання. Загалом, протягом усього конфлікту британські чиновники, найближчі союзники США в НАТО, постійно сподівалися, що Білий дім займатиме більш агресивну позицію.

Офіційні особи, з якими спілкувався CNN, підкреслили, що щодо комюніке НАТО ще не прийнято жодних рішень, і мова все ще активно обговорюється напередодні саміту.

"Коли текст буде на столі і країни почнуть переговори, ми зможемо побачити повну картину. Ми готові до переговорів; звичайно, ми хотіли б, щоб це було якомога амбітніше", - сказав східноєвропейський чиновник.

Зеленського це розлютило. Він назвав "безпрецедентним і абсурдним" те, що йому не запропонували графік членства.