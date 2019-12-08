США і терористи "Талібану" провели успішні переговори щодо завершення 18-річної війни в Афганістані

Представники США і ісламістський радикальний рух "Талібан" провели восьмий тур переговорів заради завершення війни в Афганістані, яка триває вже 18 років.

Представник талібів Забінулла Муджагід сказав, що переговори пройшли в столиці Катару - в місті Доха, і завершилися рано-вранці 12 серпня. Він зазначив, що перемовини були довгими, але корисними, оскільки обидві сторони перейшли до етапу консультацій зі своїми лідерами про подальші кроки примирення, повідомляє Radio Free Europe з посиланням на угруповання талібів.

Незважаючи на це, американська сторона ще не коментувала завершення переговорів.

Проте 11 серпня, коли в Афганістані відзначали мусульманське свято Ід аль-Адха (Свято жертвопринесення), спецпредставник США в Афганістані Залмай Халілзад написав у Твіттері, що він сподівається, що "це останнє Свято жертвопринесення, яке Афганістан зустрічає у війні".

"Я знаю, що афганці прагнуть миру. Ми підтримуємо їх і докладаємо всіх зусиль для досягнення міцної і почесної мирної угоди і суверенного Афганістану, який не становить загрози для будь-якої іншої країни", - написав Халілзад.

Водночас, 11 серпня президент Афганістану Ашраф Гані заявляв, що майбутнє Афганістану "не може бути вирішене ззовні". Він наполягає на тому, що мир можливий тільки між "Ісламською Республікою Афганістан" і рухом "Талібан".

Нагадаємо, що США офіційно завершили свою бойову місію в Афганістані в 2014 році, але як і раніше надають авіаційну та іншу військову підтримку місцевим провладним силам.

Бойовики відмовляються вести офіційні переговори з афганським урядом доти, поки не буде погоджено графік виведення американських військ.