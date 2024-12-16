США І Велика Британія обговорили необхідність посилити допомогу Україні у сфері безпеки
16 грудня 2024, 08:55
Блінкен і Леммі обговорили посилення військової допомоги Україні
Державний секретар США Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, обговоривши глобальні виклики, в тому числі необхідність посилення військової підтримки України.
Про це повідомили в Державному департаменті США.
"Що стосується України, сторони обговорили необхідність посилити допомогу у сфері безпеки, особливо з урахуванням рішення росії попросити КНДР відправити своїх військових для продовження жорстокої агресивної війни рф",– зазначається в повідомленні.
Глави зовнішньополітичних відомств обговорили також ситуацію в Сирії та принципи, яких слід дотримуватися під час перехідного процесу й формування нового уряду. Також йшлося про ситуацію в секторі Гази та важливість укладення угоди про припинення вогню.