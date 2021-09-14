НОВИНИСША і Євросоюз домовилися скоротити викиди метану, які сприяють глобальному потеплінню, приблизно на третину до кінця цього десятиліття, і підштовхують інші великі економіки світу приєднатися до них.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США і ЄС мають намір скоротити викиди метану на третину до 2030 року
Світові уряди вирішують, як спробувати скоротити глобальне потепління до 1,5°С, що є метою Паризької угоди по клімату. На цьому тлі парниковий газ метан, найбільша причина зміни клімату після двоокису вуглецю, вимагає більш пильної уваги
Фото: з вільних джерел
Про це йдеться у документах, із якими ознайомилось агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".
Домовленості досягнуто напередодні всесвітнього саміту з вирішення проблеми зміни клімату в шотландському Глазго, який пройде в листопаді.
Світові уряди вирішують, як спробувати скоротити глобальне потепління до 1,5°С, що є метою Паризької угоди по клімату. На цьому тлі парниковий газ метан, найбільша причина зміни клімату після двоокису вуглецю, вимагає більш пильної уваги.
У спробі прискорити цей процес, Сполучені Штати і ЄС цього тижня візьмуть на себе зобов'язання скоротити антропогенні викиди метану як мінімум на 30% до 2030 року в порівнянні з рівнями 2020 року, згідно з проєктом документа, з яким ознайомилось агентство Reuters.
"Короткий час життя метану в атмосфері означає, що прийняття заходів може швидко знизити швидкість глобального потепління", - йдеться в проєкті.
В окремому документі перераховано більше двох десятків країн, які США і ЄС мають намір переконати приєднатися до цього зобов'язанням. В їх число входять Китай, Росія, Індія, Бразилія і Саудівська Аравія, а також інші країни, включаючи Норвегію, Катар, Велику Британію, Нову Зеландію і ПАР.
Угода, ймовірно, буде оприлюднено в п'ятницю на зустрічі країн, метою якої є мобілізація підтримки напередодні саміту в Глазго.
Експерти кажуть, що сектор викопного палива має найбільший потенціал щодо скорочення викидів метану в цьому десятилітті за рахунок ремонту негерметичних трубопроводів або газосховищ.
Супутникові знімки і інфрачервона зйомка в останні роки показали, що викиди метану значні у місцях видобутку нафти і газу в країнах, включаючи ЄС, Мексику і США.
Цього року США і ЄС повинні запропонувати закони, що обмежують викиди метану. Зобов'язання США і ЄС буде охоплювати ключові джерела викидів метану, включаючи негерметичну нафтогазову інфраструктуру, старі вугільні шахти, сільське господарство і відходи, такі як звалища, йдеться у проєкті.
Читайте також: Китай почав торгувати квотами на вуглекислий газ
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 09 2021 13:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Двоє астронавтів майже сім годин працювали у відкритому космосі
- ВІДЕО Кліп української режисерки отримав три нагороди на MTV Video Music Awards
- ФОТО Внаслідок автобусної аварії у Туреччині травмувалися 35 українців - МЗС
- Стартап у США заявив про створення першого у світі грудного молока, культивованого з клітин
- 7 відомих українських ветеранів у віці 32+, які нині грають за кордоном