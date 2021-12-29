ПОЛІТИКА НОВИНИСША і Євросоюз у своїх заявах засудили рішення російських органів влади закрити правозахисний центр "Меморіал", що займався дослідженням політичних репресій в СРСР.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США і ЄС засудили закриття у Росії організації, що досліджувала політичні репресії в СРСР
ЄС висловлює жаль з приводу рішення Верховного суду РФ ліквідувати "Міжнародний меморіал", що відігравав важливу роль у захисті пам’яті про політичні репресії і порушення прав людини
Фото: atn.ua
Про це повідомляє "Європейська правда".
"ЄС висловлює жаль з приводу рішення Верховного суду РФ ліквідувати "Міжнародний меморіал", що відігравав важливу роль у захисті пам’яті про політичні репресії і порушення прав людини", - заявив головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.
Держдеп США у своїй заяві наголосив, що "Меморіал" є однією з найстаріших і найбільш авторитетних у Росії організацій у цій сфері.
"Три десятиліття дослідники "Міжнародного меморіалу" невтомно працювали, шукаючи імена та історії мільйонів жертв радянських репресій і працюючи над історичною справедливістю. Закриття організації сталося після року, коли у РФ ще більше ускладнилось становище незалежного громадянського суспільства, медіа і про-демократичних активістів… Ми також з тривогою стежимо за паралельними спробами закрити партнерську організацію, правозахисний центр "Меморіал". Переслідування обох є наступом на їхню шляхетну справу і правозахисну роботу загалом. Народ Росії та пам’ять мільйонів постраждалих від радянських репресій заслуговують на краще," - наголошує Держдеп.
США висловили солідарність з усіма, хто у Росії зазнає переслідувань за спробу реалізовувати свої права на свободу вираження поглядів і зібрання, та з тими, хто опинився за гратами за звинуваченнями з політичних мотивів.
Як повідомляла "Українська правда", 28 грудня Верховний суд РФ ухвалив рішення про ліквідацію організації "Міжнародний меморіал".
На підтримку "Меморіалу" виступали десятки російських та міжнародних організацій, політиків, діячів науки та культури. Серед них – лауреати Нобелівської премії миру, головний редактор "Нової газети" Дмитро Муратов та перший президент СРСР Михайло Горбачов.
Також днями російський суд посилив вирок карельському історику, досліднику сталінських репресій Юрію Дмитрієву, збільшивши тюремний термін до 15 років. Євросоюз заявив, що вважає рішення суду пов'язаним з правозахисною діяльністю Дмитрієва та що це є порушенням Росією міжнародних зобов'язань.
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