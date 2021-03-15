США є найбільшим експортером зброї у світі, Україна на 12 місці, – SIPRI
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).
Загалом обсяги міжнародної торгівлі зброєю за період 2016-2020 роки у порівнянні з показниками за попередні п'ять років не змінилися. На них у сукупності припадало 76% всього експорту озброєння в 2016-2020 роках.
При цьому частка американського експорту у світовій торгівлі зброєю за вказаний термін зросла з 32% до 37%. Половину з цього озброєння США передали на Близький Схід.
За період з 2011-го по 2020 роки експорт озброєнь США зріс на 15%, що значно збільшило розрив між США і другим за величиною експортером озброєнь - Росією.
Україна рейтингу SIPRI через зменшення експорту втратила позиції і наразі посідає 12 місце. У період з 2011 по 2015 роки частка України у світовій торгівлі зброєю становила 2,6%, а у 2016-2020 роки вона становить 0,9%. Найбільшими експортерами зброї з України є Китай (36% від усього експорту), Росія (20%) і Таїланд (17%).
Додамо, що українці вважають ЄС основною стабілізуючою силою у світі
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