США є найбільшим експортером зброї у світі, Україна на 12 місці, – SIPRI

До топ-5 найбільших експортерів зброї у світі входять США, Росія, Франція, Німеччина і Китай

США залишаються світовим лідером з продажу зброї у світі, а Україна посідає 12-е місце у переліку 25 найбільших експортерів зброї.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

Загалом обсяги міжнародної торгівлі зброєю за період 2016-2020 роки у порівнянні з показниками за попередні п'ять років не змінилися. На них у сукупності припадало 76% всього експорту озброєння в 2016-2020 роках.

При цьому частка американського експорту у світовій торгівлі зброєю за вказаний термін зросла з 32% до 37%. Половину з цього озброєння США передали на Близький Схід.

За період з 2011-го по 2020 роки експорт озброєнь США зріс на 15%, що значно збільшило розрив між США і другим за величиною експортером озброєнь - Росією.

Україна рейтингу SIPRI через зменшення експорту втратила позиції і наразі посідає 12 місце. У період з 2011 по 2015 роки частка України у світовій торгівлі зброєю становила 2,6%, а у 2016-2020 роки вона становить 0,9%. Найбільшими експортерами зброї з України є Китай (36% від усього експорту), Росія (20%) і Таїланд (17%).

Додамо, що українці вважають ЄС основною стабілізуючою силою у світі