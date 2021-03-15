Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

США є найбільшим експортером зброї у світі, Україна на 12 місці, – SIPRI

До топ-5 найбільших експортерів зброї у світі входять США, Росія, Франція, Німеччина і Китай
США залишаються світовим лідером з продажу зброї у світі, а Україна посідає 12-е місце у переліку 25 найбільших експортерів зброї.
США є найбільшим експортером зброї у світі, Україна на 12 місці, – SIPRI Фото: з відкритих джерел

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI).

Загалом обсяги міжнародної торгівлі зброєю за період 2016-2020 роки у порівнянні з показниками за попередні п'ять років не змінилися. На них у сукупності припадало 76% всього експорту озброєння в 2016-2020 роках.

При цьому частка американського експорту у світовій торгівлі зброєю за вказаний термін зросла з 32% до 37%. Половину з цього озброєння США передали на Близький Схід.

За період з 2011-го по 2020 роки експорт озброєнь США зріс на 15%, що значно збільшило розрив між США і другим за величиною експортером озброєнь - Росією.

Україна рейтингу SIPRI через зменшення експорту втратила позиції і наразі посідає 12 місце. У період з 2011 по 2015 роки частка України у світовій торгівлі зброєю становила 2,6%, а у 2016-2020 роки вона становить 0,9%. Найбільшими експортерами зброї з України є Китай (36% від усього експорту), Росія (20%) і Таїланд (17%).

Додамо, що українці вважають ЄС основною стабілізуючою силою у світі

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 03 2021 15:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

Акція "Лютий GIG" від інтернет-провайдера Мережа Ланет

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.