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США, Катар та Єгипет наполягають на термінових переговорах з Ізраїлем і Хамас – Reuters

09 серпня 2024, 11:41
США, Катар та Єгипет наполягають на термінових переговорах з Ізраїлем і Хамас – Reuters
Amir Cohen/Reuters
Переговори можуть відбутися або в Катарі або в Єгипті.

Лідери США, Єгипту і Катару закликають Ізраїль і керівництво Хамас зустрітися на переговорах 15 серпня, аби укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа.

Про це повідомляє новинна агенція Reuters.

Глави трьох країн, які пробували виступити посередниками в укладенні угоди, у спільній заяві заявили, що переговори можуть відбутися або в Досі, Катар, або в Каїрському Єгипеті.

"Рамкова угода вже на столі, залишилося узгодити лише деталі її реалізації. Не можна більше гаяти часу і виправдовуватися перед будь-якою стороною за подальші затримки. Настав час звільнити заручників, розпочати припинення вогню і виконати цю угоду", - сказали лідери.

Вони запропонували представити "остаточну проміжну пропозицію", яка вирішить питання, що залишилися.

Заява стала частиною зусиль трьох лідерів, спрямованих на початок переговорів, на тлі побоювань щодо можливого ширшого конфлікту в регіоні за участю Ірану після вбивства минулого тижня високопоставлених членів бойових угруповань Хамас і "Хезболла".

 
ХАМАСІзраїльпереговори

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