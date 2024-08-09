США, Катар та Єгипет наполягають на термінових переговорах з Ізраїлем і Хамас – Reuters
Лідери США, Єгипту і Катару закликають Ізраїль і керівництво Хамас зустрітися на переговорах 15 серпня, аби укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Газа.
Про це повідомляє новинна агенція Reuters.
Глави трьох країн, які пробували виступити посередниками в укладенні угоди, у спільній заяві заявили, що переговори можуть відбутися або в Досі, Катар, або в Каїрському Єгипеті.
"Рамкова угода вже на столі, залишилося узгодити лише деталі її реалізації. Не можна більше гаяти часу і виправдовуватися перед будь-якою стороною за подальші затримки. Настав час звільнити заручників, розпочати припинення вогню і виконати цю угоду", - сказали лідери.
Вони запропонували представити "остаточну проміжну пропозицію", яка вирішить питання, що залишилися.
Заява стала частиною зусиль трьох лідерів, спрямованих на початок переговорів, на тлі побоювань щодо можливого ширшого конфлікту в регіоні за участю Ірану після вбивства минулого тижня високопоставлених членів бойових угруповань Хамас і "Хезболла".