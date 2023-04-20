США координуватимуть з Південною Кореєю допомогу Україні – Держдеп

Сполучені Штати Америки й надалі будуть тісно координувати з Південною Кореєю роботу зі збільшення допомоги Україні для захисту від російської агресії.

Про це заявили в офісі речника Державного департаменту США, передає Reuters.

"Південна Корея залишається непохитним партнером у захисті права України на територіальний суверенітет проти російської агресії з перших днів повномасштабного вторгнення", - йдеться в матеріалі.

У відповіді Державного департаменту з приводу заяв президента Південної Кореї Юн Сук Йоля про можливість надання Україні військової допомоги також йдеться, що

"Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з нашим союзником у питанні додаткової підтримки України".

Головний союзник США і головний виробник артилерійських боєприпасів, Південна Корея досі намагалась уникати конфронтації з росією через південнокорейські компанії, які працюють в росії. А також через вплив москви на Північну Корею, незважаючи на посилення тиску на Сеул з боку західних країн стосовно постачання зброї Україні.

Також Південна Корея заявила, що рішення про летальну допомогу Україні залежатиме від дій рф.