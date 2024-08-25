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США мають дозволити ЗСУ бити по об'єктах у глибокому тилу рф: пояснення ISW

25 серпня 2024, 11:33
США мають дозволити ЗСУ бити по об'єктах у глибокому тилу рф: пояснення ISW
Фото: Артем Житенев / РИА "Новости"
росіяни вже перемістили 90% літаків з аеродромів, розташованих у межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS.

Дозвіл Вашингтона завдавати удари американськими ракетами об'єкти у глибокому тилу рф, може не лише виводити з ладу аеродроми, а й багато інших військових об'єктів, які російська армія задіює у війні проти України.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Атаки по військових об'єктах в далекому тилу Росії, мають вирішальне значення для послаблення військового потенціалу агресора на всьому театрі воєнних дій. Скасування обмежень на використання ЗСУ наданої Заходом зброї, дозволило б українським військам завдавати ударів по широкому спектру важливих військових об'єктів держави-агресора", - йдеться в звіті. 

В уряді США на умовах анонімності заявили, що удари ЗСУ західними озброєннями по цілях на території рф не будуть ефективними, адже російські військові передислокували літаки з авіабаз біля кордону з Україною. 

В ISW вважають, що ця оцінка не враховує того факту, що крім аеродромів, армія рф використовує укриття в глибокому тилу для створення широкого спектру інфраструктури з підтримки воєнних операцій проти України.

У звіті послалися на публікацію у виданні Politico від 23 серпня, де неназваний високопоставлений чиновник адміністрації Байдена з питань нацбезпеки заявив, що російські офіційні особи перемістили деякі цілі за межами досяжності наданих Заходом ракет Storm Shadow і ATACMS, і додав, що ЗСУ мають лише обмежену кількість цих ракет.

Крім того, чиновник заявив, що російські сили перемістили 90% літаків, що завдають бомбових ударів по Україні з російського повітряного простору, з аеродромів, розташованих у межах досяжності ракет Storm Shadow і ATACMS.

В ISW підтвердили передислокацію російських літаків на аеродроми поза зоною досяжності наданої Заходом далекобійної зброї. І додали, що повідомлення про зниження активності російської авіації на всьому театрі бойових дій, співпадають із повідомленнями про переніс росіянами авіаційних засобів.

"Передислокація літаків із російських авіабаз, що розташовані в зоні досяжності балістичних ракет ATACMS, не скасовує цінності використання цього типу ракет проти інших російських військових об'єктів. За оцінками ISW, в росії є щонайменше 250 військових та воєнізованих об'єктів у межах досяжності ракет ATACMS, які США надали Україні", - зазначає Інститут.

 
війна в Україніудари по рф

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