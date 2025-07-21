США мають інструменти для удару по нафтових доходах росії без вторинних санкцій – Reuters

Доходи кремля від експорту нафти, що наразі сягають приблизно 160 мільярдів доларів на рік, можуть бути суттєво зменшені без необхідності запроваджувати 100% тарифи проти Індії чи Китаю.

Адміністрація Дональда Трампа має ефективніші інструменти для скорочення нафтових доходів росії, ніж запровадження ризикованих "вторинних санкцій" проти країн, що купують російську нафту.

Про це пише коментатор з особливих питань агентства Reuters Г’юго Діксон.

На його думку, доходи кремля від експорту нафти, що наразі сягають приблизно 160 мільярдів доларів на рік, можуть бути суттєво зменшені без необхідності запроваджувати 100% тарифи проти Індії чи Китаю.

"Трампу не потрібні вторинні тарифи, щоб скоротити доходи москви", — наголошує Діксон.

Раніше заяви Трампа про можливість повного обкладення митами імпорту з країн, які торгують із росією, викликали скепсис на фінансових ринках. Рубль та російські акції зросли, а ціни на нафту — навпаки знизилися.

"Це протилежне до того, що сталося б, якби інвестори справді повірили в серйозність намірів Трампа", — зазначає автор.

Дипломатія замість ультиматумів

Як альтернативу, Діксон пропонує реалістичну дипломатичну стратегію: переконати Індію поступово відмовитися від закупівель російської нафти, а Саудівську Аравію — збільшити видобуток, щоб уникнути стрибка цін.

"Вашингтон має дипломатичний арсенал, щоб домовитися з Делі та Анкарою про вигідну заміну постачань", — пише експерт.

Цінові обмеження та боротьба з "тіньовим флотом"

Крім того, США та союзники можуть посилити вже діючі обмеження на ціну російської нафти. ЄС наразі знизив її стелю до 47,6 долара за барель, і США можуть зрушити її ще нижче — до 40 доларів, якщо зменшать попит з боку Індії та Туреччини.

Окремо Діксон закликає до жорстких санкцій проти суден "тіньового флоту", які росія використовує для обходу обмежень. Це дозволить зміцнити контроль за дотриманням санкційної політики.

"путін зухвалий, тому виснаження його бюджету може бути недостатнім", — пише аналітик.

"Але якщо США наростять постачання зброї Україні, а ЄС використає заморожені 300 мільярдів доларів активів рф — кремль опиниться під критичним тиском".

Нагадаємо, сенатор Грем пригрозив путіну значними наслідками, якщо він не виконає умови Трампа.

За словами сенатора, Трамп втомився від "гри путіна" і готовий діяти рішуче. Він також попередив ключових покупців російської нафти — Китай, Індію та Бразилію — про можливі економічні наслідки.