США мають намір в один день провести переговори щодо України та Ірану – Reuters

Дональд Трамп намагається підштовхнути Київ та Москву до підписання "мирної угоди".

Наступного тижня у вівторок, 17 лютого, у Женеві мають відбутися одразу два дипломатичні раунди переговорів - щодо України та Ірану.

Про це повідомляє Reuters.

За словами джерела, делегація США, до складу якої входять посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, зустрінеться з іранцями у вівторок. Також на зустрічі будуть присутні представники Оману, які виступлять посередниками в цих контактах.

Потім, у другій половині дня, Віткофф і Кушнер візьмуть участь у тристоронніх переговорах із представниками росії та України.

Reuters зазначає, що президент США Дональд Трамп чинить тиск на уряд Ірану після того, як у країні жорстоко придушили протести. Крім того, він зосередив у регіоні значну кількість військово-морських сил США.

Паралельно Трамп намагається переконати Україну та росію укласти угоду про завершення війни.

Нагадаємо, українська делегація 17–18 лютого візьме участь у тристоронніх переговорах зі США та росією у Женеві.