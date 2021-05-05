США мають намір вакцинувати від COVID-19 70% дорослого населення країни до 4 липня - Байден

У наступні 60 днів в країні повинні бути зроблені 100 млн щеплень від COVID-19

"Наша мета: до 4 липня вакцинувати 70% американців хоча б однієї дозою вакцини, а 160 млн американців пройдуть повний курс вакцинації", - сказав президент під час виступу.

США в рамках вакцинації проти коронавірусу поставили перед собою нову мету - прищепити, нехай навіть однієї дозою вакцини, 70% дорослих жителів країни до Дня незалежності 4 липня, заявив у вівторок американський президент Джо Байден.

"Наша мета: до 4 липня вакцинувати 70% американців хоча б однієї дозою вакцини, а 160 млн американців пройдуть повний курс вакцинації", - сказав президент під час виступу.

Він пояснив, що таким чином у наступні 60 днів в країні повинні бути зроблені 100 млн щеплень від COVID-19.

Президент США зазначив, що нинішнє завдання влади - переконати якомога більше американців вакцинуватися, а виконання цієї мети дозволить країні зробити "ще один крок для повернення до нормального життя". Однак, додав Байден, громадянам необхідно як і раніше дотримуватися приписів Центрів з контролю і профілактики захворювань США.

Також він повідомив, що американська влада буде готова вакцинувати підлітків, щойно наглядові відомства дозволять застосовувати вакцину розробки компанії Pfizer-BioNTech для цієї категорії населення.

За даними порталу Worldometers, США знаходяться на першому місці в світі як за загальною кількістю, виявлених за час пандемії випадків, так і за кількістю летальних випадків від коронавірусу. У США виявлено понад 33,2 млн випадків зараження COVID-19, і понад 591 тис. з них мали летальні наслідки.

Нагадаємо, що Макрон пообіцяв усім дорослим доступ до вакцини з 15 червня