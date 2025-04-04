США мають виготовляти більше власної продукції і забезпечити робою своїх громадян

Найгіршим, на думку чинної влади, є збереження статусу-кво.

США хочуть повернутися до часів, коли вони виготовлятимуть продукцію, аби забезпечувати роботою своїх громадян. Найгіршим, на думку держсекретаря Марко Рубіо, це лишити все так, як є зараз.

Про це він сказав на брифінгу в Брюсселі.

Як приклад Рубіо навів Китай, який імпортує незначну кількість товарів, але при цьому дуже багато продає власного виробництва до інших країн. Держсекретар США нагадав слова президента Дональда Трампа, що статус-кво Штатів у глобальній торгівлі поганий для Америки і корисний для інших країн.

Нагадємо, 3 квітня президент США Дональд Трамп оголосив безпрецедентні тарифи на імпорт з більшості країн світу. До списку потрапили навіть острови з нульовим населенням. При цьому проти росії та білорусі Штати додаткові тарифи не впровадили, пояснивши це тим, що товарообіг з ними і так низький у зв'язку з санкціями.