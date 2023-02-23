США можуть опублікувати розвіддані про плани Китаю щодо постачання зброї росії — Wall Street Journal
За даними видання Wall Street Journal, Китай досі поводився обережно, обмежуючись купівлею у РФ нафти, проте зараз китайське керівництво роздумує над тим, чи не відмовитися від такого підходу.
Про це пише Wall Street Journal.
За оцінкою розвідки США і її союзників, у питанні, як Китай може допомогти росії, стає набагато менше невизначеності, пише WSJ. Проте за оцінкою розвідки, Пекін поки що не ухвалив рішення щодо постачання зброї росії.
Обговорення питання публічного розкриття інформації про потенційні плани Китаю відбувається напередодні засідання Радбезу ООН, яке буде присвячене першій річниці російського вторгнення в Україну.