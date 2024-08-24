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США можуть пожертвувати Україною та Європою, аби розірвати союз москви і Пекіна - WSJ

24 серпня 2024, 17:59
США можуть пожертвувати Україною та Європою, аби розірвати союз москви і Пекіна - WSJ
Польща США
У Вашингтоні бояться, що не в силах протистояти одразу усім авторитарним державами, що активізувалися на світовій арені.
Незалежно від того, хто переможе на листопадових виборах президента, США, ймовірно, доведеться піти на велику геополітичну угоду з росією або Китаєм, аби уникнути втягування одразу у кілька великих війн.
 
Про це пише The Wall Street Journal.
 
Видання зазначає, що ситуація у світі загалом стає усе більш напруженою через активізацію авторитарних держав, що прагнуть до експансії. Йдеться не лише про росію і Китай, але й про Іран і Північну Корею. Враховуючи занепад військово-промислової бази Заходу та небажання виборців витрачати значно більше на оборону, США усвідомлюють свою нездатність протистояти їм усім одночасно.
 
"Ми вже беремо участь у двох війнах і зараз нам важко постачати боєприпаси та обладнання для наших союзників. Якщо ми втягнемося в глобальну війну, нам буде важко впоратися з нашими супротивниками та можливостями, якими вони володіють", — сказав генерал у відставці Джек Кін, колишній заступник начальника штабу армії.
 
Одним із потенційних виходів із ситуації, який розглядає, наприклад Дональд Трамп, є спроба повністю зосередитися на протистоянні з Китаєм. Але для цього потрібно розірвати союз Пекіна з москвою — за рахунок України та Європи.
 
"Одна з речей, які Америка має зробити, з чисто американської стратегічної точки зору, це знайти спосіб укласти грандіозну угоду з росією. Зробимо це чи ні, це складне питання, залежно від того, де пролягають російські червоні лінії. Але в принципі це означатиме нову архітектуру безпеки в Європі", — сказав Сумантра Майтра, директор з досліджень в Американському інституті ідей, близькому до республіканців.
 
Демократи поки що публічно відкидають можливість подібної угоди з москвою, зокрема і через війну в Україні, яка начебто зробила США і Росію антагоністами. Серед республіканців також чимало противників будь-якого зближення з Кремлем, пише WSJ.
 
Це ставлення поділяють багато республіканців. Якщо США хочуть зберегти своє становище світового гегемона, у них немає іншого вибору, окрім як продовжувати свою участь у всіх великих конфліктах по всьому світу, сказав сенатор-республіканець Джон Корнін. 
ЄвропаСШАвійна в Україніросія окупанти

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