США можуть провести переговори з офіційними особами Лівану щодо припинення вогню з Ізраїлем

Цахал продовжує завдавати ударів по Бейруту.

Спецпредставник США Амос Хохштайн відвідає Ліван та проведе перемовини з ліванськими посадовцями про умови припинення вогню між Ізраїлем і підтримуваною Іраном "Хезболлою".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Як стверджують співрозмовники журналістів, спецпредставник США Амос Хохштейн прибуде 21 жовтня до ліванської столиці.

Зауважимо, що видання Axios із посиланням на дані двох офіційних осіб США та двох офіційних осіб Ізраїлю писало, що напередодні візиту Ізраїль передав Білому дому план дипломатичного рішення війни з ліванською "Хезболлою".

Цей документ Хохштейн начебто отримав ще 17 жовтня від міністра стратегічних питань Ізраїлю Рона Дермера.

У цьому документі, як стверджують співрозмовники, всього дві вимоги:

зберегти право Цахал на наземні операції в Південному Лівані, щоб Ізраїль мав гарантії того, що "Хезболла" не переозброїться і не відновить свою військову інфраструктуру поблизу кордону.

зберегти контроль і свободу дій Повітряних сил Ізраїлю над територією Лівану.

Водночас неназваний представник США зазначив, що Ліван та міжнародна спільнота навряд чи приймуть умови Ізраїлю.