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США можуть розширити дозвіл на використання своєї зброї по рф – Білий дім

04 червня 2024, 13:14
США можуть розширити дозвіл на використання своєї зброї по рф – Білий дім
Wikipedia
Вашингтон не виключає, що в майбутньому США можуть розширити дозвіл на використання зброї для України.

Рішення буде залежати від ситуації на полі бою, заявив радник з комунікацій у сфері безпеки адміністрації президента Джон Кірбі.

За словами американського радника, на кожному кроці війни в умовах зміни ситуації на полі бою уряд США розвиває і змінює свою підтримку України.

"І я б не очікував, що нинішній загальний підхід зміниться в найближчі тижні чи місяці. Подивимося, як розвиватиметься ситуація, і що буде потрібно українцям", - сказав Кірбі.

На запитання, про які саме розширення дозволу можна говорити, Кірбі відповів, що "не варто забігати наперед у рішеннях, які ще не були ухвалені".

Він додав, що США не відвернуться від потреб України, і надалі будуть намагатися розвивати нашу підтримку, залежно від розвитку ситуації на полі бою.

В кінці минулого тижня ми писали, що адміністрація Байдена таємно дозволила Україні завдавати ударів по території росії.

 

СШАудари по рф

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