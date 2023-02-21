США можуть віддати Україні Abrams зі складів, це прискорило б їх постачання

Сполучені Штати ще вирішують: яка модель танка буде найкращою, і чи братимуть їх з наявних запасів або ж виготовлятимуть.

У Держдепі заявили, що США можуть передати Україні танки зі складів, що пришвидшило б їх постачання.

Про це заявив перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун в інтерв'ю Breaking Defense.

Браун припустив, що адміністрація президента США Джо Байдена може змінити курс та використати повноваження президента для надання танків Україні.За його словами, майже через місяць після оголошення про своє рішення відправити танки M1 Abrams до України, США все ще вирішують, який спосіб краще – вилучати машини з наявних запасів або замовляти їх.

Коли наприкінці січня Вашингтон оголосив про відправлення до Києва 31 танка Abrams, він сказав, що це будуть M1A2 і що для їх придбання буде використана Ініціатива сприяння безпеці України. Це передбачає, що машини будуть закуплені, а не вилучені із запасів США в рамках повноважень президента щодо скорочення чисельності військ, що є іншим механізмом постачання зброї до України.

За словами представника Держдепу, це рішення насправді ще не ухвалене.

"Потенційно це може бути комбінацією закуплених та взятих зі складів танків. У нас є Abrams на озброєнні. У нас різні версії Абрамсів, якісь старіші і я не знаю, які саме зрештою отримає Україна", - зауважив Браун.

Такий варіант міг би зменшити терміни постачання американських танків до України. Представник Держдепу зазначив, що поки що неясно, коли буде ухвалено остаточне рішення і коли ці танки можуть прибути до України.

Журналісти відправили Пентагону запит про коментарі, але відповіді поки що не отримали.