США можуть відправити у Чорне море свої кораблі для стримування військ Росії на кордоні з Україною

США продовжать розвідувальні польоти в міжнародному просторі і стежитимуть за активністю російського флоту в Чорному морі, а також військ в окупованому Криму

Сполучені Штати розглядають можливість упродовж найближчих тижнів відправити у Чорне море свої військові кораблі на знак підтримки України на тлі того, що Росія нарощує свою військову присутність на кордоні з Україною.

Американський військово-морський флот регулярно діє у Чорному морі, однак розміщення додаткових кораблів, за словами представника, буде сигналом для Росії, який покаже, що Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією, повідомляє "Громадське" з посиланням на CNN.

Видання зазначає, що США повинні за два тижні повідомити Туреччину про те, що планують зайти до Чорного моря, відповідно до конвенції 1936 року. Поки невідомо, чи надсилав Вашингтон до Анкари відповідне повідомлення.

У Міноборони також запевнили, що США продовжать розвідувальні польоти в міжнародному просторі і стежитимуть за активністю російського флоту в Чорному морі, а також військ в окупованому Криму.

Поки Пентагон не розглядає збільшення російських військ поблизу кордону з Україною як готовність до наступу. Однак, "якщо щось зміниться, ми будемо готові відповісти", зазначив представник міністерства.

Перед тим у Білому домі заявили, що Росія наростила військову присутність на кордоні з Україною до максимуму з 2014 року, і це викликає занепокоєння.

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