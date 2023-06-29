Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

США наблизились до того, щоб схвалити для України ракети великої дальності ATACMS – WSJ

29 червня 2023, 20:23
США наблизились до того, щоб схвалити для України ракети великої дальності ATACMS – WSJ
джерело eadaily
Чиновники заявили, що питання перебуває на розгляді на найвищому рівні.

США близькі до передачі Україні балістичних ракет ATACMS. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських і європейських чиновників.

Чиновники заявили, що питання перебуває на розгляді на найвищому рівні. Однак офіційні особи у США та Європі побачили ознаки того, що раніше неохоче налаштовані кола уряду США, а саме Білий дім, дійшли висновку про нагальну необхідність підтримати боротьбу України найближчими тижнями. На тлі заколоту в росії офіційні особи США та Європи визнали, що зараз, можливо, "настав час натиснути на газ".

Високопоставлений представник Міністерства оборони України повідомив The Wall Street Journal, що останніми тижнями Київ отримав позитивні сигнали про те, що США наблизились до передачі ATACMS. Українські офіційні особи стверджують, що ракети великої дальності необхідні, зокрема, для завдання ударів по Криму, який росіяни використовують як базу для запуску дронів.

TACMS має радіус дії до 300 кілометрів. Адміністрація Байдена вважає, що надання цих систем може призвести до ескалації, оскільки їх можна використати для обстрілу самої росії. 

atacmsСШАвійна в Україні

Останні матеріали

Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
Політика
Чи збирається росія розвалитися (знову...)? – Челс Міхта
29 червня 2023, 17:00
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
Політика
У кремля з'явилася нова піар-позиція: ніякого збройного заколоту не було – Джулія Девіс
29 червня 2023, 13:00
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
Політика
Три логіки війни в Україні. Як у діях путіна переплелися імперіалізм, стратегія та мафіозне мислення – пояснює Еліот Коен
29 червня 2023, 10:00
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
Політика
путін, Трамп, Україна: як Тімоті Снайдер став головним тлумачем наших темних часів – The Guardian ч.2
28 червня 2023, 19:40
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
Політика
Найбільший ворог України – невіра Заходу в можливість перемоги над путіним. Настав час це змінити – The Guardian
28 червня 2023, 15:30
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через
Політика
Що, чорт забирай, сталося в росії? Угода з бунтівником через "колгоспника" та приниження путіна – висновки естонського аналітика
28 червня 2023, 10:30
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
Політика
Логістика дрібного помелу. росіяни намагаються помститися за удари ракетами Storm Shadow і Scalp – Том Купер
27 червня 2023, 17:00
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
Політика
Чим гірше, тим краще. росія вже тріщить по швах, але Заходу слід бути обачливим і не попастися на гачок кремля – Едвард Лукас
27 червня 2023, 10:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється