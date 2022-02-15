США нададуть Україні 1 мільярд доларів кредитних гарантій – Bloomberg

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість надання Україні суверенних кредитних гарантій на суму до 1 мільярда доларів, щоб допомогти підтримати економіку країни.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на слова двох джерел.

Радник з національної безпеки Джейк Салліван проінформував американських законодавців про цю пропозицію, назвавши її частиною ширшого пакету макроекономічної підтримки, яка розглядається для України в умовах напруженості у відносинах з Росією.

Нагадуємо:

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 14 лютого оголосив про рішення США надати Україні макрофінансову допомогу.

Деталі фінансової програми поки невідомі, але макрофінансова допомога виділяється напряму в державний бюджет для погашення дефіциту.

Минулого тижня Франція повідомила, що надасть Україні 1,2 млрд євро програмного фінансування, яке може бути використане на конкретні проєкти розвитку.

Міністерство економіки та фінансів Франції надасть уряду України 200 млн євро кредиту, а також фінансові гарантії на 1 млрд євро. Під ці гарантії наша держава зможе отримати кредити у французьких банках на пільгових умовах.

Крім того, посли ЄС підтримали пропозицію Єврокомісії про надання Україні додаткової макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро.