Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США нададуть Україні пакет допомоги на 2 млрд доларів через новостворений спецфонд – Блінкен

15 травня 2024, 15:07
США нададуть Україні пакет допомоги на 2 млрд доларів через новостворений спецфонд – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
Гроші будуть вкладені у спецфонд – Defense Enterprise Fund.

США нададуть Україні пакет допомоги на 2 млрд доларів.

Про це повідомив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. 

"Ми надамо додаткові два мільярди доларів іноземного військового фінансування для України", – сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

Він додав, що кошти будуть вкладені у перший такого роду фонд – Defense Enterprise Fund. У фонду буде три компоненти. Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна. Другим – інвестиції у військово-промисловий комплекс України, щоб ця галузь зміцнювалася і Україна могла виробляти більше зброї як для себе, так і для інших. Третім – фінансування купівлі зброї не лише у США, а й інших партнерів. 

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів. За даними Міністерства оборони США, у пакет допомоги увійшли: додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS, ракети Stinger, обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами, додаткові HIMARS та боєприпаси, артилерійські снаряди калібрів 155-мм та 105-мм.

Ентоні Блінкенвійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

Останні матеріали

Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Політика
росія вербує невдах, які шпигують за Заходом. Як молодь у Польщі та правих екстремістів у Британії вербує російська розвідка – Wall Street Journal та The Telegraph
Переклад iPress – 15 травня 2024, 08:25
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Політика
Зниклі безвісти: західні уми. Нездатність Заходу протистояти витівкам росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 14 травня 2024, 16:18
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Політика
Перемога України визначить долю усього світу. Війна з росією є світовою війною автократій проти демократій – Хел Брендс
Переклад iPress – 14 травня 2024, 12:49
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Політика
Бійка бульдогів під кремлівським килимом. Шойгу замінили на сірого економіста, а Патрушева звільнили під Шойгу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 14 травня 2024, 07:26
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Політика
Третій парад перемоги без перемоги. Що і як святкувала росія 9 травня – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 13 травня 2024, 16:30
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Ілюзія перемоги понад усе. Адже лінія фронту стабільна – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2024, 12:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється