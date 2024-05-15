США нададуть Україні пакет допомоги на 2 млрд доларів через новостворений спецфонд – Блінкен

Гроші будуть вкладені у спецфонд – Defense Enterprise Fund.

США нададуть Україні пакет допомоги на 2 млрд доларів.

Про це повідомив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен.

"Ми надамо додаткові два мільярди доларів іноземного військового фінансування для України", – сказав держсекретар Ентоні Блінкен.

Він додав, що кошти будуть вкладені у перший такого роду фонд – Defense Enterprise Fund. У фонду буде три компоненти. Першим напрямком буде допомога з придбанням того, що потребує Україна. Другим – інвестиції у військово-промисловий комплекс України, щоб ця галузь зміцнювалася і Україна могла виробляти більше зброї як для себе, так і для інших. Третім – фінансування купівлі зброї не лише у США, а й інших партнерів.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джо Байден підписав указ про виділення допомоги Україні в розмірі 400 мільйонів доларів. За даними Міністерства оборони США, у пакет допомоги увійшли: додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot, додаткові боєприпаси для ЗРК NASAMS, ракети Stinger, обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами, додаткові HIMARS та боєприпаси, артилерійські снаряди калібрів 155-мм та 105-мм.