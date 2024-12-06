Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

США надали Україні $12 мільйонів для підтримки ветеранів та їх інтеграції у мирне життя

06 грудня 2024, 10:29
США надали Україні $12 мільйонів для підтримки ветеранів та їх інтеграції у мирне життя
Кошти пішли, зокрема, на електронний реєстр і гарячу лінією психологічної допомоги.

Пані посол України Бріджит Брінк розповіла про допомогу, надану Сполученими Штатами українським захисникам і захисницям, які повертаються до мирного життя.

У своєму акаунті на платформі Х Брінк пише, що загальний обсяг наданої допомоги – 12 мільйонів доларів, включно із електронним реєстром ветеранів війни та гарячою лінією психологічної допомоги.

"Сьогодні мала за честь зустрітися з українськими ветеранами разом із делегацією представників Комітету з асигнувань Сенату США. Дякуємо організаціям IREX, "Простір можливостей" і "Міцні 300" за підтримку героїв України", - написала пані посол.

Що далі від обласних центрів і великих міст, то гірша ситуація з правами наших захисників і захисниць, а особливо їхніх родин. Часто люди не знають про ті можливості та послуги, які їм пропонує держава й неурядовий сектор. Місцеві чиновники й надавачі послуг із різних причин можуть іноді не надавати необхідної інформації або роблять це частково.

СШАдопомогавійна

Останні матеріали

Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 08:03
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Політика
Ситуація в Сирії: хто кого підтримує і за що воює. Та яка роль українського ГУР в операції повстанців – Том Купер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 23:35
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики.
Політика
Шпигунські історії по обидва боки Атлантики. "Любовні пастки" та інфільтрація російських агентів в істеблішмент Вашингтона – західні ЗМІ
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 16:12
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Cуспільство
Військове перезавантаження України триває. Тим часом росія просто застрягла на українських фронтах – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 грудня 2024, 11:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється