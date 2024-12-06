США надали Україні $12 мільйонів для підтримки ветеранів та їх інтеграції у мирне життя

Кошти пішли, зокрема, на електронний реєстр і гарячу лінією психологічної допомоги.

Пані посол України Бріджит Брінк розповіла про допомогу, надану Сполученими Штатами українським захисникам і захисницям, які повертаються до мирного життя.

У своєму акаунті на платформі Х Брінк пише, що загальний обсяг наданої допомоги – 12 мільйонів доларів, включно із електронним реєстром ветеранів війни та гарячою лінією психологічної допомоги.

"Сьогодні мала за честь зустрітися з українськими ветеранами разом із делегацією представників Комітету з асигнувань Сенату США. Дякуємо організаціям IREX, "Простір можливостей" і "Міцні 300" за підтримку героїв України", - написала пані посол.

Що далі від обласних центрів і великих міст, то гірша ситуація з правами наших захисників і захисниць, а особливо їхніх родин. Часто люди не знають про ті можливості та послуги, які їм пропонує держава й неурядовий сектор. Місцеві чиновники й надавачі послуг із різних причин можуть іноді не надавати необхідної інформації або роблять це частково.