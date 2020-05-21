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США надають Україні додатковий 1 мільйон доларів для боротьби з коронавірусом

Загальна сума допомоги США Україні для протидії пандемії становить вже 15,5 мільйонів доларів
Сполучені Штати Америки надають Україні додаткові 1 мільйон доларів допомоги для протидії епідемії коронавірусу. Кошти будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).
США надають Україні додатковий 1 мільйон доларів для боротьби з коронавірусом Фото: з вільних джерел

Сполучені Штати надають Україні додатковий 1 мільйон доларів для протидії епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда", про це оголосило посольство США в Україні, зазначає "Економічна правда".

Сполучені Штати Америки надають Україні додаткові 1 мільйон доларів допомоги для протидії епідемії коронавірусу. Кошти будуть надані через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

"США через Агентство США з міжнародного розвитку виділяє додатковий мільйон доларів для підтримки України у реагуванні на пандемію коронавірусу. Ця допомога, що надаватиметься через українську неурядову організацію, буде використана для придбання пов’язаних з епідемією товарів, включно з медичним обладнанням і постачанням", - йдеться у повідомленні.

Загальна сума допомоги США Україні для протидії пандемії становить вже 15,5 мільйонів доларів.

Як повідомлялося раніше, минулого тижня США передали Україні безпекову допомогу на загальну суму 25 мільйонів доларів для використання у зоні Операції об’єднаних сил.

Нагадаємо, що міністр фінансів США прогнозує посилення економіки у третьому-четвертому кварталі

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21 05 2020 12:52
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