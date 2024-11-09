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ПОЛІТИКА

США надішлють Україні понад 500 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS

09 листопада 2024, 16:13
США надішлють Україні понад 500 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot і NASAMS
Комплекс протиповітряної оборони Patriot Фото: dapd
Щоправда, намагання надати Україні зараз якомога більше військової допомоги сикаються з логістичними перешкодами.

У відповідь на посилення атак дронами та ракетами з боку рф Пентагон направить Україні понад 500 ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot та NASAMS.

Про це пише видання The Wall Street Journal з посиланням на неназваного високопоставленого чиновника адміністрації чинного президента Джо Байдена. Ракети мають прибути до України найближчими тижнями.

Один з американських чиновників зазначив, що ці поставки мають задовольнити потреби українців до кінця року. Вказано, що намагання адміністрації Байдена відправити Україні військову техніку на мільярди доларів, поки до влади не прийшов Дональд Трамп, стикаються з серйозними логістичними перешкодами. І це викликає занепокоєння, що такі поставки виснажать запаси США, яких і так не надто багато.

За даними ЗМІ, надаючи якомога більше військової підтримки Україні до січня, коли відбудеться інавгурація Трампа, представники адміністрації чинного президента сподіваються зміцнити позицію України на можливих переговорах, а також зробити сильнішою оборону Української держави. Представник Міноборони США, який не називає свого імені, заявив, що перед виборами адміністрація планувала доставити Україні решту допомоги до квітня.

У WSJ зазначили, що постачання зброї в Україну зазвичай тривають тижні або навіть місяці. І вплив збільшення постачання зброї на військові запаси США, зокрема ППО, викликає «велике занепокоєння». Адміністрація Байдена також закликала союзників надавати Україні ракети зі своїх запасів.

Нагадаємо, західні партнери стурбовані, що Дональд Трамп після повернення до Білого дому може зменшити військову допомогу Україні.

СШАдопомога УкраїніNASAMSPatriot

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