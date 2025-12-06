США наклали штраф понад $7 млн на компанію за порушення санкцій проти росії

Компанія порушила санкції США проти росії та не повідомила OFAC про заблоковані активи.

Управління контролю за іноземними активами США (OFAC) наклало штраф у розмірі $7 139 305 на нью-йоркську компанію Gracetown Inc., яка займалася управлінням нерухомості. Компанія порушила санкції США проти росії та не повідомила OFAC про заблоковані активи.

Про це йдеться в заяві Мінфіну США.

Розслідування показало, що між квітнем 2018 і травнем 2020 року Gracetown отримала 24 платежі на суму $31 250 від компанії, яка належить підсанкційному російському олігарху Олегу Дерипасці, всупереч попередньому попередженню OFAC про заборону прямих і непрямих операцій з ним.

Крім того, компанія понад 45 місяців не звітувала про заблоковані активи, що перебували під її контролем.

Gracetown керувала трьома елітними об’єктами нерухомості в Нью-Йорку та Вашингтоні, які Дерипаска придбав через різні юридичні структури. Після накладення санкцій у квітні 2018 року всі активи Дерипаски під юрисдикцією США були заблоковані, а американським компаніям заборонили здійснювати з ним будь-які операції.