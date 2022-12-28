США намагаються зупинити постачання безпілотників до рф поки Іран і росія будують новий союз

Адміністрація Байдена докладає великих зусиль, щоб зупинити здатність Ірану виробляти та постачати безпілотники до росії для використання у війні в Україні

По мірі того, як війна в Україні розгортається, деякі офіційні особи переконані, що Іран і росія будують новий зручний союз.

Адміністрація Байдена докладає великих зусиль, щоб зупинити здатність Ірану виробляти та постачати безпілотники до росії для використання у війні в Україні, спроба, яка перегукується з її багаторічною програмою з перекриття доступу Тегерана до ядерних технологій, пише NYT.

В останні тижні Адміністрація прискорила свої кроки, щоб позбавити Іран компонентів західного виробництва, необхідних для виробництва безпілотників, які продаються в росію, після того як під час дослідження уламків перехоплених безпілотників стало очевидно, що вони оснащені технологіями виробництва Америки.

Збройні сили США допомагають українським військовим виявити місця, де готують безпілотники до запуску — це складне завдання, оскільки росіяни переміщують місця запуску — від футбольних полів до парковок. І американці поспішають із новими технологіями, призначеними для раннього попередження про наближення зграй безпілотників, щоб підвищити шанси України знищити їх усіма, починаючи від пострілів і закінчуючи ракетами.

Останніми тижнями представники американської розвідки заявили, що іранці використовують у програмі безпілотників свій досвід щодо поширення виробництва ядерних центрифуг по всій країні та пошуку технологій «подвійного використання» на чорному ринку, щоб обійти експортний контроль.

Фактично, одна з іранських компаній, названа Великобританією, Францією та Німеччиною ключовим виробником одного з двох типів безпілотників, які купують росіяни, Qods Aviation, протягом багатьох років фігурувала в списках ООН постачальників для Ірану ядерної та ракетної програм. Компанія, яка належить іранським військовим, розширила лінійку безпілотників, незважаючи на хвилі санкцій.