США наполягають на збереженні територіальної цілісності України в переговорах із росією

29 серпня 2025, 19:54
Найкращим для всіх, включаючи Сполучені Штати, було б припинити вбивства і досягти мирного врегулювання, наголосив віцепрезидент США.

США хочуть зберегти територіальну цілісність України в рамках можливої мирної угоди і не дати росії захопити всю її територію.

Про це в інтерв'ю USA Today заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Венс розповів, що у нього і президента США Дональда Трампа було кілька хороших розмов із президентом України Володимиром Зеленським. Віцепрезидент пообіцяв, що США продовжать роботу заради миру.

"Думаю, з цього питання ми доволі узгоджені з президентом Зеленським, хоча в нас є деякі розбіжності. Ми, звичайно, хочемо захистити територіальну цілісність України. Ми не хочемо, щоб росія захопила всю країну. Ми також хочемо, щоб вбивства припинилися, і вважаємо, що війна досягла точки, коли росіяни, продовжуючи воювати, насправді нічого не домагаються, а українці теж нічого не домагаються", - додав він.

За словами віцепрезидента, зараз найкраще для всіх, зокрема і для США, припинити вбивства і привести все до мирного врегулювання.

Нагадаємо, нещодавно віцепрезидент США заявив, що росіяни нібито виявили готовність до гнучкості щодо деяких основних своїх вимог. Серед таких "поступок" він назвав нібито визнання москвою неможливість встановлення маріонеткового режиму в Києві та необхідність збереження територіальної цілісності України.

