США направлять до Індії допомогу на $100 млн для боротьби з COVID-19

"Точно так само, як Індія направила допомогу США, коли наші лікарні були переповнені на початку пандемії, Сполучені Штати сповнені рішучості допомогти Індії в скрутну хвилину", - зазначили в адміністрації.

США найближчими днями направлять до Індії допомогу на $100 млн, перші рейси почнуть прибувати в країну, охоплену новою хвилею COVID-19, у четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"США найближчими днями здійснять поставки на суму понад $100 млн для надання термінової допомоги нашим партнерам в Індії. Крім того, уряди штатів США, приватні компанії, неурядові організації та тисячі американців зі всієї країни мобілізувалися для доставки життєво важливого кисню, відповідного обладнання і предметів першої необхідності для індійських лікарень (...). Рейси з урядовою допомогою почнуть прибувати до Індії в четвер, 29 квітня, і продовжаться наступного тижня", - йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Білого дому.

"Точно так само, як Індія направила допомогу США, коли наші лікарні були переповнені на початку пандемії, Сполучені Штати сповнені рішучості допомогти Індії в скрутну хвилину", - зазначили в адміністрації.

Уточнюється, що в Індію спочатку будуть доставлені 1,1 тис. кисневих балонів і 1,7 тис. кисневих концентраторів, а також установки для виробництва кисню.

Крім того, США перенаправляють понад 20 млн доз противірусної вакцини AstraZeneca, 1 млн швидких діагностичних тестів, 15 млн масок-респіраторів і 20 тис. курсів лікування противірусним препаратом ремдесивір.

Зараз Індія посідає друге місці в світі за кількістю випадків зараження COVID-19. Всього за час пандемії тут зареєстровано 17 млн 997 тис. 267 випадків зараження, померли понад 201 тис. людей.

Нагадаємо, що Франція та Канаду проведуть гуманітарну операцію із надання Індії допомоги у боротьбі із кризовою ситуацією, яка склалася через загострення пандемії COVID-19.