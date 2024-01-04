США не мають достатнього фінансування, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги – Кірбі

Щоб надалі продовжувати допомагати Україні, необхідно отримати підтримку Конгресу.

У Білому домі зробили заяву відносно того, що не мають більше грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Про це на брифінгу для журналістів заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє ЄП.

"Ми вже надали Україні останній пакет безпекової допомоги, на який у нас є кошти, якраз перед Новим роком та після Різдва. І ми повинні отримати підтримку Конгресу, щоб ми могли продовжувати це робити", – зазначив він.

Кірбі вказав, що президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву у сфері безпеки, на який були кошти згідно з його повноваженнями.

"Це все. Нам потрібно, щоб ухвалили додатковий (пакет), щоб ми могли надати Україні додаткову безпекову допомогу", – додав Кірбі.

Він вважає, що після цього, за відсутності додаткового фінансування, немає іншого "чарівного горщика", в якому можна було б знайти підтримку для України.

Джон Кірбі також заявив, що путін робить усе можливе, щоб спробувати підкорити українців і точно не схожий на людину, яка хоче вести перемовини про припинення війни.

7 грудня Сенат США знову заблокував законопроєкт про гроші, зокрема для України. Республіканці голосували проти. Напередодні голосування президент США Джо Байден назвав "абсолютною помилкою" і "божевіллям" перспективу відмови США від допомоги Україні. Він каже, що це суперечить інтересам країни, і пообіцяв, що його адміністрація добʼється виділення коштів.

Ще у вересні Білий дім звернувся до Конгресу з проханням схвалити пакет фінансування на $106 мільярдів, з яких понад $61 мільярд призначається Україні, а решта на допомогу Ізраїлю, Тайваню і захист кордону з Мексикою. Питання захисту кордону стало ключовим у розбіжностях між демократами й республіканцями в Конгресі. Саме воно гальмує схвалення запиту Білого дому.