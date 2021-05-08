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США не підтримають заклик ВООЗ ввести тимчасовий мораторій на вакцинацію від COVID-19 третьою дозою

"У цій країні у нас достатньо запасів, щоб упевнитися, що у кожного американця є доступ до вакцин"
"Ми виразно відчуваємо, що це (тимчасовий мораторій - ІФ) невірний вибір, і що ми можемо зробити і те, і інше", - сказала Дженніфер Псакі, маючи на увазі можливість надати жителям США третю дозу вакцини і відправку вакцин у країни з низьким і середнім рівнем доходу.
США не підтримають заклик ВООЗ ввести тимчасовий мораторій на вакцинацію від COVID-19 третьою дозою Фото: foxtravelandtours.com

США відхилили заклик Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ввести тимчасовий мораторій на вакцинацію від коронавірусу COVID-19 третьою дозою компонента, повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на прес-секретаря Білого Дому Дженніфер Псакі.

"Ми виразно відчуваємо, що це (тимчасовий мораторій - ІФ) невірний вибір, і що ми можемо зробити і те, і інше", - сказала Дженніфер Псакі, маючи на увазі можливість надати жителям США третю дозу вакцини і відправку вакцин у країни з низьким і середнім рівнем доходу. Вона також додала, що США пожертвували більше вакцин, ніж будь-яка інша країна в світі, і закликала інших наслідувати приклад американців.

"У цій країні у нас достатньо запасів, щоб упевнитися, що у кожного американця є доступ до вакцин", - зазначила Псакі.

Поставки вакцини США є частиною обіцянки президента Джо Байдена відправити 80 млн доз вакцин як допомогу в країни з низьким і середнім рівнем доходу. У червні Білий дім опублікував список країн, в які поставить 55 млн доз вакцини.

Раніше в середу генеральний директор ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав на час накласти мораторій на введення третьої дози вакцини від COVID-19, щоб більше вакцин було доставлено до країн, де багато людей ще не отримали жодного уколу.

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05 08 2021 09:33
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