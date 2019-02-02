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США не вестиме переговори з РФ поки росіяни не відпустять українських моряків, - Волкер

У Вашингтоні володіють повною інформацією щодо ситуації в районі Керченської протоки
США не будуть вести переговори з Росією поки російська сторона не відпустить українських моряків.
США не вестиме переговори з РФ поки росіяни не відпустять українських моряків, - Волкер Фото: з відкритих джерел

"Ми закликаємо Росію терміново звільнити моряків, щоб ми змогли повернутись до дипломатичного розв'язання цієї проблеми", - заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Він також зазначив, що у Вашингтоні володіють повною інформацією щодо ситуації в районі Керченської протоки.

Волкер зазначив, що це було "блокування проходу через протоку та переслідування українських суден у міжнародних водах".

Нагадаємо, що міністри закордонних справ Данії та Чехії Андерс Самуельсен та Томаш Петршічек закликали Росію до негайного звільнення 24-х українських військовополонених моряків.

 

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02 02 2019 12:47
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