США не вестиме переговори з РФ поки росіяни не відпустять українських моряків, - Волкер

У Вашингтоні володіють повною інформацією щодо ситуації в районі Керченської протоки

США не будуть вести переговори з Росією поки російська сторона не відпустить українських моряків.

"Ми закликаємо Росію терміново звільнити моряків, щоб ми змогли повернутись до дипломатичного розв'язання цієї проблеми", - заявив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

Він також зазначив, що у Вашингтоні володіють повною інформацією щодо ситуації в районі Керченської протоки.

Волкер зазначив, що це було "блокування проходу через протоку та переслідування українських суден у міжнародних водах".