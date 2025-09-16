США не вводитимуть нові мита на Китай без аналогічних кроків ЄС – міністр фінансів

Таким чином Вашингтон чекає на активнішу позицію Євросоюзу у боротьбі з фінансуванням війни в Україні.

Адміністрація президента Дональда Трампа не запроваджуватиме додаткові мита на китайські товари у зв’язку з закупівлею Китаєм російської нафти, якщо європейські країни не приєднаються до цих дій.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю Reuters.

"Ми очікуємо, що європейці зроблять свою частину роботи. Ми не будемо діяти самостійно", - наголосив Бессент, відповідаючи на запитання про можливі мита проти Китаю через його енергетичну співпрацю з рф.

Бессент підкреслив, що європейські країни мають активніше протидіяти фінансуванню російської війни через нафтові доходи. Він також розкритикував те, що деякі держави ЄС продовжують закуповувати нафту безпосередньо або опосередковано — через імпорт перероблених продуктів із Індії.

"Вони фінансують війну у себе під боком", - заявив міністр, закликавши європейських лідерів ввести вторинні мита на покупців російської нафти.

"Я гарантую, що якщо Європа запровадить серйозні мита — війна може завершитись за 60–90 днів", - додав він.

Під час нещодавніх переговорів у Мадриді Бессент обговорював питання енергетики та TikTok із китайськими посадовцями. За його словами, Пекін відреагував на критику закупівлі російської нафти заявою, що це "суверенне питання".

Міністр також підтвердив, що мита на індійські товари через закупівлю нафти в Росії вже дали "істотний прогрес" у переговорах з Нью-Делі. Водночас адміністрація Трампа закликає європейців запровадити мита від 50% до 100% на Китай та Індію, щоб зменшити потік нафтодоларів до Москви.

Також Бессент заявив, що США готові до спільних дій з європейськими партнерами щодо розширення санкцій проти ключових російських енергетичних компаній, таких як "Роснефть" і "Лукойл".

Серед запропонованих заходів — використання частини з $300 млрд заморожених російських активів: