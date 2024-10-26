США не знають, з якою метою північнокорейські війська прибули у Курську область

За інформацією ГУР, солдати із КНДР уже в Курській області росії.

Війська КНДР незабаром можуть з'явитися в районі Курської області рф, проте Вашингтону невідома мета їх прибуття.

Про це заявив радник Білого дому з питань комунікацій у сфері нацбезпеки Джон Кірбі, повідомляє Голос Америки.

"Цілком ймовірно, що принаймні деякі з цих північнокорейських військ можуть бути розгорнуті в районі Курська", - сказав Кірбі.

За його сдловами, в якій якості, з якою метою, це поки що залишається незрозумілим.

Разом з тим,раніше радник заявляв, що США не знають, як солдат КНДР будуть задіювати у війні проти України.

"Ми знаємо, що є принаймні кілька тисяч північнокорейських солдатів на, здається, трьох військових тренувальних базах на сході Росії. Чого саме їх навчають, ми не знаємо, чи будуть і яким чином вони будуть задіяні у цій війні проти України, ми також цього не знаємо", - додав КІрбі.

Раніше стало відомо, що росія використовує третину власних артснарядів, решту отримує від КНДР та Ірану.