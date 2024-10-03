Компоненти компаній продовжують постачатися до рф через посередників.

Уряд США ніяк не реагує на американські компанії, чию продукцію рф використовує у виробництві ракет, у порушенні експортного контролю.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

В 2022 році Вашингтон та їхні союзники ввели експортний контроль, який заборонив постачання широкого класу технологій до росії, щоб підірвати її оборонну промисловість.

Санкції зробили незаконними постачання в рф напівпровідників західної розробки, якщо вони могли бути використані у військових цілях, навіть якщо вони були зроблені в Китаї.

Але компоненти, вироблені низкою західних компаній, регулярно виявляють у російських ракетах, наприклад, "Іскандерах". Йдеться про американські Silicon Laboratories Inc, Texas Instruments Inc., Analog Devices, німецьку Infineon Technologies і американську компанію з китайським капіталом Integrated Silicon Solution Inc.

Багато деталей, виявлених в російських ракетах, були зроблені після лютого 2022 року.

За даними митниці, з березня 2022 року в росію було відправлено мільйони компонентів, вироблених Analog та обмежених експортним контролем США.

Того року росія імпортувала компоненти Analog на суму 326 мільйонів доларів, згідно з аналізом даних про російську торгівлю, проведеним дослідниками Київської школи економіки.

Ці деталі не продаються росії безпосередньо, переважно вони проходять через компанії у Китаї і Гонконгу. Американські компанії з виробництва мікросхем використовують авторизованих дистриб'юторів, які у свою чергу продають постачальникам електроніки по всьому світу.

США старалися зупинити потік компонентів для ракет до рф і вижили санкційні заходи проти цих посередників.

В кінці серпня Міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів за підтримку війни рф проти України, включаючи понад дюжину гонконгських компаній.

Проте воно не звинуватило Analog чи інших американських виробників у порушенні експортного контролю.

Analog пише, що повністю дотримується експортного законодавства, не схвалює використання своєї продукції російськими військовими та вживає заходів щодо посилення контролю.

Проте продукція компанії продовжує надходити до рф.