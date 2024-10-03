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США не звинувачують американські компанії, чиї компоненти росія використовує у ракетах – Bloomberg

03 жовтня 2024, 09:29
США не звинувачують американські компанії, чиї компоненти росія використовує у ракетах – Bloomberg
Фото: з відкритих джерел
Компоненти компаній продовжують постачатися до рф через посередників.

Уряд США ніяк не реагує на американські компанії, чию продукцію рф використовує у виробництві ракет, у порушенні експортного контролю. 

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

В 2022 році Вашингтон та їхні союзники ввели експортний контроль, який заборонив постачання широкого класу технологій до росії, щоб підірвати її оборонну промисловість. 

Санкції зробили незаконними постачання в рф напівпровідників західної розробки, якщо вони могли бути використані у військових цілях, навіть якщо вони були зроблені в Китаї.

Але компоненти, вироблені низкою західних компаній, регулярно виявляють у російських ракетах, наприклад, "Іскандерах". Йдеться про американські Silicon Laboratories Inc, Texas Instruments Inc., Analog Devices, німецьку Infineon Technologies і американську компанію з китайським капіталом Integrated Silicon Solution Inc. 

Багато деталей, виявлених в російських ракетах, були зроблені після лютого 2022 року.

За даними митниці, з березня 2022 року в росію було відправлено мільйони компонентів, вироблених Analog та обмежених експортним контролем США. 

Того року росія імпортувала компоненти Analog на суму 326 мільйонів доларів, згідно з аналізом даних про російську торгівлю, проведеним дослідниками Київської школи економіки.

Ці деталі не продаються росії безпосередньо, переважно вони проходять через компанії у Китаї і Гонконгу. Американські компанії з виробництва мікросхем використовують авторизованих дистриб'юторів, які у свою чергу продають постачальникам електроніки по всьому світу.

США старалися зупинити потік компонентів для ракет до рф і вижили санкційні заходи проти цих посередників. 

В кінці серпня Міністерство фінансів США оприлюднило санкції проти 400 суб'єктів за підтримку війни рф проти України, включаючи понад дюжину гонконгських компаній. 

Проте воно не звинуватило Analog чи інших американських виробників у порушенні експортного контролю.

Analog пише, що повністю дотримується експортного законодавства, не схвалює використання своєї продукції російськими військовими та вживає заходів щодо посилення контролю. 

Проте продукція компанії продовжує надходити до рф. 

 
війна в УкраїніСШАРосіясанкції

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