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США обговорюють з союзниками відповідь на участь КНДР у війні в Україні – Держдеп

08 листопада 2024, 09:03
США обговорюють з союзниками відповідь на участь КНДР у війні в Україні – Держдеп
Фото: з вільних джерел
Наразі тривають консультації з союзниками.

В Держдепі США оголосили, що Вашингтон продовжує взаємодію з союзниками і партнерами щодо відповіді КНДР на розгортання її військ поблизу кордону України.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає Радіо Свобода

"Ми консультуємося з нашими союзниками та партнерами щодо належної відповіді на розгортання північнокорейських солдатів у Курській області і їхнього потенційного залучення до бойових дій", - сказав Міллер. 

Він додав, що поки не може зробити офіційних оголошень щодо будь-яких конкретних рішень.

За словами речника Держдепу, відповідь на агресію росії є не лише відповіддю США і з цією метою було зібрано "цілу коаліцію, яка об’єднала пів сотні країн".

"Від імені Сполучених Штатів ми продовжимо підтримувати Україну, ми надалі підтримуватимемо її на полі бою і працюватимемо над збереженням альянсу, який ми створили", - констатував Міллер. 

Також речник сказав, що США також заявили про занепокоєння перед Китаєм у зв’язку із посиленням взаємодії між рф і КНДР.

 
КНДРдерждепвійна в Україні

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