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США обіцяють стабільне постачання ядерного палива Україні

Сполучені Штати Америки готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів, зокрема, для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України.
США обіцяють стабільне постачання ядерного палива Україні Фото: news.nikcity.com
Повідомляє поро це Міністерство енергетики.
 
4 січня відбулася зустріч міністра енергетики України Германа Галущенка з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.
 
Сторони обговорили питання сталого проходження Україною опалювального сезону в умовах енергетичної агресії з боку Росії.
 
Галущенко нагадав, що РФ заблокувала постачання в країну вугілля залізницею, Україна переорієнтувалася на інші джерела імпорту, наразі основний шлях постачання вугілля – морський.
 
Також на зустрічі обговорювалася ситуація із суттєвим скороченням обсягів транзиту російського газу через Україну. 
 
Сторони обговорили співпрацю у сфері забезпечення надійної та безперебійної роботи українських АЕС під час опалювального сезону, у тому числі технічної підтримки та стабільного поповнення запасів пального.
 
Квін запевнила, що США готові сприяти Україні у забезпеченні стабільності постачання енергоресурсів, зокрема, для атомної енергетики, та посиленні енергетичної безпеки України.
 
Т.в.о. президента ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, який взяв участь у зустрічі,  подякував американській стороні за підтримку і засвідчив готовність спеціалістів компанії до подальшої співпраці з фахівцями США.
 
Окрему увагу на зустрічі сторони приділили питанню синхронізації енергетичної системи України з європейською ENTSO-E.
 
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05 01 2022 13:22
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