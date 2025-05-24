Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США обмежили доступ журналістів до Пентагону

24 травня 2025, 16:07
США обмежили доступ журналістів до Пентагону
джерело glavcom
Репортерам також видадуть нові посвідчення.

В п'ятницю, 23 травня, Міністр оборони США Піт Гегсет видав наказ про обмеження доступу журналістів до більшої частини будівлі Пентагону.

Про це пише німецька Deutsche Welle

Нові заходи набувають чинності негайно і забороняють акредитованим журналістам без офіційного дозволу і супроводу відвідувати більшу частину штаб-квартири міністерства оборони США в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

"Хоча міністерство залишається відданим принципам прозорості, воно також зобов'язане захищати CSNI і конфіденційну інформацію, несанкціоноване розголошення якої може поставити під загрозу життя американських військовослужбовців", - заявив Гегсет.

Наказ глави Пентагона вимагає від членів пресслужби Міноборонеи визнати відповідальність за захист національної розвідки і конфіденційної інформації. 

Також журналістам будуть видані нові посвідчення, які більш чітко ідентифікують їх як представників преси. 

"Ми також очікуємо, що незабаром буде оголошено про додаткові заходи безпеки і посилений контроль за видачею посвідчень", - додав міністр Оборони США. 

Ми також писали, що Пентагон може знизити статус українського центру.

 

ПентагонПреса

Останні матеріали

Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Політика
Американський Портнов і російська проблема. Як закон перетворюють на зброю авторитаристів та російських агентів – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 23 травня 2025, 07:28
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Політика
Україна показала, що тепер можна купити готову розвідку. Захід має вивчити цей урок – Бен Воллес
Переклад iPress – 22 травня 2025, 16:49
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Політика
Безлад Трампа дає путіну шанс завдати удару. Напад росії на НАТО зараз набагато ймовірніший, ніж здається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 травня 2025, 11:28
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Політика
Трампу треба припинити війну, щоб торгувати з росією. Настала черга Європи воювати разом за Україну – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 22 травня 2025, 08:40
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Політика
росію треба позбавити ілюзій. Два сценарії для літнього наступу – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 21 травня 2025, 13:06
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Політика
Ласкаво просимо в нову хаотичну ядерну еру. У чому полягає її найбільша небезпека – Хел Брендс
Переклад iPress – 21 травня 2025, 12:27
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Політика
путін водить Трампа за носа. Але чи розуміє це Трамп? – Макс Бут
Переклад iPress – 20 травня 2025, 23:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється