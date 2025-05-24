США обмежили доступ журналістів до Пентагону

Репортерам також видадуть нові посвідчення.

В п'ятницю, 23 травня, Міністр оборони США Піт Гегсет видав наказ про обмеження доступу журналістів до більшої частини будівлі Пентагону.

Про це пише німецька Deutsche Welle.

Нові заходи набувають чинності негайно і забороняють акредитованим журналістам без офіційного дозволу і супроводу відвідувати більшу частину штаб-квартири міністерства оборони США в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

"Хоча міністерство залишається відданим принципам прозорості, воно також зобов'язане захищати CSNI і конфіденційну інформацію, несанкціоноване розголошення якої може поставити під загрозу життя американських військовослужбовців", - заявив Гегсет.

Наказ глави Пентагона вимагає від членів пресслужби Міноборонеи визнати відповідальність за захист національної розвідки і конфіденційної інформації.

Також журналістам будуть видані нові посвідчення, які більш чітко ідентифікують їх як представників преси.

"Ми також очікуємо, що незабаром буде оголошено про додаткові заходи безпеки і посилений контроль за видачею посвідчень", - додав міністр Оборони США.

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