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США очікують прориву у переговорах з Іраном: питання Ормузу можуть вирішити за добу

04 серпня 2026, 17:38
США очікують прориву у переговорах з Іраном: питання Ормузу можуть вирішити за добу
з вільних джерел
Вашингтон і Тегеран наблизилися до компромісу щодо одного з головних енергетичних маршрутів світу.

США та Іран наблизилися до домовленості щодо відновлення проходу комерційних суден через Ормузьку протоку. Ключовим питанням переговорів залишається контроль над стратегічним маршрутом.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю телеканалу CNBC

За його словами, Вашингтон і Тегеран ведуть переговори, і сторони можуть досягти угоди вже найближчими днями.

"Ми ведемо переговори з іранцями. Є ймовірність, що ми можемо досягти угоди сьогодні або завтра про відкриття протоки та рух до більш нормалізованої позиції в цьому конфлікті", – сказав Бессент.

Міністр зазначив, що домовленість має забезпечити свободу пересування суден через Ормузьку протоку. Водночас сторони ще узгоджують, чи матиме Іран право стягувати плату за прохід кораблів.

"Хоча ситуація останніми днями залишається дещо ризикованою, ми вже бачимо, що досить багато суден виходять навіть зараз", – додав він.

Очікування можливої угоди вже вплинули на нафтовий ринок. Ф’ючерси на американську нафту знизилися приблизно на 4% – до рівня нижче 77 доларів за барель. Бессент заявив, що у разі відкриття Ормузької протоки ціни можуть продовжити падіння, оскільки сотні або навіть тисячі суден, які нині очікують, зможуть відновити рух.

Раніше повідомлялось, що армія США шукає нестандартні способи змусити Іран до угоди.

 
СШАІран

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