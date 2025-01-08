США оголосять про останню допомогу Україні, але невикористані мільярди перейдуть до Трампа

Попри обіцянки Байдена витратити кожен цент до кінця своєї каденції, в Пентагоні повідомили, що зробити цього не зможуть.

У четвер, 9 січня, разом із зустріччю у форматі Рамштайн США оголосять про виділення великого пакета військової допомоги, що стане останнім від адміністрації чинного президента США Джо Байдена.

Про це повідомив журналіст Голосу Америки Остап Яриш.

Водночас за його словами, попри обіцянки Байдена витратити кожен цент до кінця своєї каденції, в Пентагоні повідомили, що зробити цього не зможуть.

Яриш додав, що новий пакет буде надано за програмою PDA, тобто зброю буде надіслано зі складів США.

"Зараз на це є ще $4,3 млрд… Зрештою, невикористаними залишиться „більше пари мільярдів“. Точної суми (як і розміру наступного пакету озброєнь) не розкривають, але можна прикинути", — заявив Яриш, посилаючись на співрозмовника у Пентагоні.

За його словами, після інавгурації обраного президента США Дональда Трампа 20 січня, вся залишкова сума перейде до нього і те, як нею розпоряджатись, буде вирішувати вже нова адміністрація.

У Пентагоні також додали, що більшість раніше оголошеної допомоги за програмою PDA надійде в Україну до кінця місяця, а зброю, яку США замовили для України у виробників за програмою USAI, планують доставити протягом 2025 і початку 2026 року.

Раніше AP писало, що адміністрація Байдена готується оголосити про масштабний й фінальний пакет військової допомоги для України в рамках візиту міністра оборони Ллойда Остіна до Німеччини 9 січня.