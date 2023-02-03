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США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд

03 лютого 2023, 19:37
США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на понад $2 млрд
Фото: Укрінформ
У пакеті – ракети великої дальності для HIMARS (150км), дві системи ППО Hawk, високоточні ракети, протитанкові ракети та артилерійські боєприпаси.

У п’ятницю, 3 лютого, в Міністерстві оборони США офіційно оголосили про новий великий пакет військової допомоги для України.

Про це повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

"Сьогодні Міністерство оборони США оголошує, що виділяє новий пакет допомоги для України на суму 2,2 млрд доларів. Пакет включає протитанкові ракети Javelin, артилерійські боєприпаси, а також звичайні та далекобійні ракети для HIMARS", – заявив він.

До цього пакету увійшли 250 протитанкових ракетних комплексів Javelin, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та мінометні міни калібру 120 мм, 190 важких кулеметів з боєприпасами для боротьби з безпілотниками. Крім того, у списку є два зенітні ракетні комплекси середнього радіусу дії HAWK, чотири радари повітряної розвідки, 20 контрабатарейних радарів, зенітні гармати та боєприпаси до них.

Від моменту повномасштабного вторгнення росії військова допомога США Україні досягла 29,3 мільярда доларів.

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