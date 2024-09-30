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США оголосили про найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню на $567 млн

30 вересня 2024, 12:47
США оголосили про найбільший в історії пакет військової допомоги Тайваню на $567 млн
Фото: DW
І Пентагон почав роботу над наступним пакетом допомоги для Тайваню.

Президент США Джо Байден виділив $567 мільйонів ​​на постачання озброєнь і військових послуг Тайваню, що є найбільшим в історії пакетом військової допомоги острову від Вашингтону. 

Про це йдеться у спеціальній заяві Байдена. 

"Владою, наданою мені як президенту конституцією та законами Сполучених Штатів… я доручаю держсекретарю… розпорядитися про виділення до $567 млн ​​на оборонну продукцію та послуги Міністерства оборони США, а також на навчання та військову підготовку для надання допомоги Тайваню", - йдеться в документі. 

Інформагентство Тайваню пише, що цей пакет є найбільшим в історії пакетом військової допомоги Тайваню від США. 

Хоча в заяві не міститься конкретних деталей про вміст оголошеного пакета, CNA нагадує, що раніше американські ЗМІ писали про плани адміністрації Байдена надати фінансування на бойову підготовку тайванських військових, їх забезпечення необхідним спорядженням, постачання острову протитанкової зброї та систем ППО і розвідки. 

Ймовірно останній пакет включатиме різного роду дрони, які є ключовими для стратегії США і Тайваню із захисту острова від значно переважаючої за чисельністю особового складу й кількістю озброєння армії Китаю.

Пентагон почав роботу над наступним пакетом допомоги для Тайваню і адміністрація Байдена планує завершити його підготовку до закінчення терміну повноважень чинного глави Білого дому в січні наступного року.

 
СШАдопомогаТайвань

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