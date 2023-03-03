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ПОЛІТИКА

США оголосили про нові партнерства для стимулювання аграрного сектора України та виробництва зерна — CNN

03 березня 2023, 09:17
США оголосили про нові партнерства для стимулювання аграрного сектора України та виробництва зерна — CNN
США започатковують три нові партнерства для розвитку сільськогосподарського сектору України.

Агентство США з міжнародного розвитку оголосило про співпрацю з трьома українськими агротрейдерами – разом вони планують інвестувати 44 млн дол в інфраструктуру для експорту зерна.

Про це представники USAID повідомили у коментарі CNN.

США започатковують три нові партнерства для розвитку сільськогосподарського сектору України та збільшення поставок українського зерна до інших країн світу. Йдеться про українських агротрейдерів Grain Alliance, Kernel та Нібулон.

За прогнозами агентства, співпраця допоможе збільшити можливості України з відвантаження зерна на понад 3 млн тонн щорічно. Разом, USAID та ці організації планують інвестувати 44 млн доларів у розвиток інфраструктури зберігання та розширення зерносховищ.

Нові інвестиції будуть спрямовані на кілька терміналів: Ізмаїл та Рені в Україні та Чієрна-над-Тисою у Словаччині, де очікується збільшення експорту зерна. Операції включатимуть в себе будівництво для реконструкції зон завантаження суден. Крім того, для подальшого розвитку операцій у Словаччині Grain Alliance придбає перевантажувальний склад у цій країні.

Фінансування USAID спрямовується на закупівлі обладнання для завантаження зерна, тимчасових сховищ та відремонтованих локомотивів для використання в Україні. 

Нагадаємо, державний департамент спільно з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та міністерством фінансів 25 лютого оголосили про виділення понад $10 мільярдів допомоги Україні.

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